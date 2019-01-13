CES 2019: Ноутбук Dell Inspiron 7000 Black Edition с перьевым управлением
Компания Dell продемонстрировала на выставке потребительской электроники CES 2019 трансформируемые портативные компьютеры Dell Inspiron 7000 Black Edition.
Новинки поступят на рынок в модификациях с 13- и 15-дюймовым сенсорным дисплеем. Крышку можно вращать на 360 градусов, переводя лэптоп в планшетный режим.
Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев и активного пера. Для хранения стилуса предусмотрен специальный слот в области шарнирных креплений — так что перо всегда будет под рукой.
Ноутбуки выполнены в алюминиевом корпусе. Дисплей обладает разрешением 4К — 3840 ? 2160 пикселей. При этом старшая модель оборудована клавиатурой с цифровым блоком кнопок в правой части.
Полностью технические характеристики устройств пока не раскрываются. Но сообщается, что они будут комплектоваться процессором Intel Core i7, дактилоскопическим сканером, быстрым твердотельным накопителем и пр. Старшая модель также получит дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX150. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 9 часов.
Продажи трансформируемых ноутбуков Dell Inspiron 7000 Black Edition начнутся в июне или июле.
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