CES 2019: MSI представила модельный ряд топовых ноутбуков

MSI на выставке CES 2019 представила целый модельный ряд новых топовых ноутбуков – PS63, GS75 STEALTH и GS65, GT75 и GT63 TITAN, GE75, GE73 RAIDER и GE63, а также GL73 и GL63.

MSI PS63

MSI PS63 Modern ориентирован для работы и выполнен в строгом минималистическом дизайне со спокойной серо-голубой расцветкой, а также яркой синей окантовкой корпуса. Масса ноутбука составляет скромные 1,65 кг, а толщина – всего 1,59 см, что делает устройство с довольно таки большим дисплеем весьма компактным.

MSI PS63 Modern оснащен 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем на IPS-матрице с тонкими рамками в 5,6 мм. Ультрабук построен на базе процессоров Intel 8-го поколения до Core i7 и видеокарты NVIDIA GTX 1050 Max-Q с 4 ГБ видеопамяти, объем ОЗУ стандарта DDR4 составляет 4-32 ГБ.

На корпусе размещено три полноценных порта USB-A, HDMI и USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 для зарядки смартфонов, а также слот для карт памяти microSD. Клавиатура оснащена подсветкой, в крупный тачпад интегрирован сканер отпечатков пальцев, а время заявленной автономной работы PS63 Modern составляет 16 часов.

MSI GS75 STEALTH и GS65

MSI GS75 Stealth стал самым тонким и легким игровым ноутбуком с видеокартой RTX 2080 – масса составляет 2,2 кг, а толщина 19 мм.

Новинка оснащена 17-дюймовым Full HD-дисплеем на IPS-матрице с частотой обновления 144 Гц. Максимальная комплектация содержит процессор Intel Core i7 и утонченную версию видеокарты Nvidia RTX 2080 Max-Q.

Ноутбук получил самый большой на рынке тачпад с гладким стеклянным покрытием, тогда как в других геймерских ноутбуках используется компактные тачпады. Это позволяет играть без каких-либо неудобств, даже при отсутствии мышки.

Помимо этого, аудиосистема представлена динамиками Dynaudio HiFi ЦАП ESS SABRE Nahimic 3 с пассивными радиаторами, цельный металлический корпус имеет золотистые акценты, а клавиатур – RGB-подсветку.

Обновленный компактный 15-дюймовый MSI GS65 получил максимальную комплектацию с Intel Core i7 и RTX 2080. Масса и толщина не изменились – менее 2 кг и 17,9 мм соответственно.

MSI GT75 и GT63 TITAN

MSI GT75 и GT63 Titan отличаются серьезной системой охлаждения, что позволяет устанавливать максимально возможные комплектующие, по производительности значительно превосходящие GS-серию.

MSI GT75 построен на базе процессора Intel Core i9 и полноценной видеокарты RTX 2080. Ноутбук получил 17,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 144 Гц или с 4K. Также он оснащен полноценной механической клавиатурой от StealSeries вместо традиционных для ноутбуков компактных мембранных. Подобное решение является очень редким и массивным, но лучшим на рынке. Клавиатура имеет длинный ход клавиш, прекрасные тактильные ощущения, а также практическую бесшумность.

MSI GT63 отличается от старшей модели процессором Intel Core i7 в максимальной комплектации, видеокарта остается неизменной.

MSI GE75, GE73 RAIDER и GE63

Более доступные ноутбуки MSI GE75 и GE63 также в максимальных комплектациях построены на топовых видеокартах NVIDIA RTX 2080, но лишены механической клавиатуры, 4K-дисплея и серьезной системы охлаждения. GE75 оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, а GE63 – 15,6-дюймовым с более массивными рамками.

Дисплеи обоих ноутбуков имеют разрешение Full HD и IPS-матрицу, а их масса составляет 2,6 кг. MSI GE73 Raider отличается компактным корпусом, клавиатурой с необычной RGB-подсветкой и дисплеем с частотой 144 Гц.

MSI GL73 и GL63

И в заключении MSI представила два доступных игровых ноутбука – 17-дюймовый GL73 и 15-дюймовый GL63. Оба построены на базе процессора Intel Core i7 8-го поколения и более простой видеокарты RTX 2060.

Дисплей имеет вполне приличную частоту обновления 120 Гц, а клавиатура – подсветку только красного цвета. Данные модели являются оптимальными по соотношению цены, качества и производительности и наверняка будут пользоваться большим спросом.