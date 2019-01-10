Xiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPods
Компания Xiaomi рада представить новые полностью беспроводные наушники Mi AirDots Pro, уже доступные для заказа в Китае. Гарнитура является клоном Apple AirPods, но стоит дешевле и имеет ряд интересных фишек.
Цена Xiaomi Mi AirDots Pro составляет 60 долларов США. Наушники защищены от воды по стандарт IPX4, так что в них можно заниматься спортом, а вот плавать или принимать душ с ними уже нельзя. Xiaomi Mi AirDots Pro подключаются к устройствам на Android и iOS, поддерживают кодек ААС, имеют активное шумоподавление и быструю зарядку – всего за 10 минут они могут зарядиться полностью. В целом, если учитывать аккумулятор в кейсе, наушники могут проработать 10 часов, что весьма неплохо.
В продажу Xiaomi Mi AirDots Pro поступят 11 января, но, опять, только в Китае – международный релиз состоится немного позже. Пока доступен только белый цвет корпуса, о других расцветках будет заявлено дополнительно. Наушники стоят дешевле конкурентов от Apple и Huawei, но по качеству ничуть не уступают им. В вину Xiaomi можно вменить, разве что, вторичность дизайна и общей идеи, но давно пора привыкнуть, что китайцы вечно что-то крадут или копируют. Это годами сложившаяся традиция на рынке гаджетов и аксессуаров.
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