CES 2019: Dell представила ноутбук Latitude 7400 с 4G и NFC, работающий до 24 часов

Американская компания Dell анонсировала трансформируемый ноутбук Latitude 7400. Компьютер сочетает в себе высокую мобильность, богатый набор функций и длительное время автономной работы.

Главной особенностью лэптопа стала функция ExpressSign-In, при помощи которой он распознает владельца и автоматически производит авторизацию, сканируя лицо через Windows Hello. При прекращении работы, устройство автоматически блокирует систему.

Дисплей

Latitude 7400 заключен в алюминиевый корпус цвета Titan Grey. Нижняя крышка изготовлена из магниевого сплава и покрыта мягким на ощупь составом, который очень прочный и долгое время сохраняет первоначальный вид. Габариты: 319,77?199,9?8,57-14,89 мм, вес – 1,36 кг.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном Super Low Power с разрешением Full HD. Яркость экрана достигает 300 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, и совместим со стилусом Dell Pen, который продается отдельно.

Аппаратная основа

Производительность Latitude 7400 обеспечивает 4-ядерный процессор Intel 8-го поколения (Whiskey Lake U) в сочетании с интегрированной UHD Graphics 620, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопитель M.2 PCIe/NVMe емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ (летом будет выпущена модификация с SSD ёмкостью 2 ТБ).

Аккумулятор ёмкостью 78 Вт·ч обеспечивает до 24 часов автономной работы. Поддерживается технология быстрой зарядки Dell ExpressCharge, благодаря которой за один час восполняется 80% заряда батареи.

Коммуникации

Latitude 7400 оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 802.11ac/802.11ax, дополнительным модемом 4G / LTE класса 16 Gigabit. Помимо этого, имеется два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, которые можно использовать для зарядки, два разъёма USB 3.1 Gen 1 Type-A, выход HDMI, кард-ридер microSD, аудиоразъем TRRS и устройство для бесконтактного чтения смарт-карт FIPS 201.

Безопасность

Для усиления защиты и безопасности, можно воспользоваться опцией Dell ControlVault 3 для аппаратной многофакторной аутентификации.

Доступность и цена

В продаже ноутбук Dell Latitude 7400 появится в марте текущего года. Стартовая цена ноутбука – 1600 долларов.