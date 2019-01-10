CES 2019: Dell представила ноутбук Latitude 7400 с 4G и NFC, работающий до 24 часов

Американская компания Dell анонсировала трансформируемый ноутбук Latitude 7400. Компьютер сочетает в себе высокую мобильность, богатый набор функций и длительное время автономной работы.

Dell Latitude 7400

Главной особенностью лэптопа стала функция ExpressSign-In, при помощи которой он распознает владельца и автоматически производит авторизацию, сканируя лицо через Windows Hello. При прекращении работы, устройство автоматически блокирует систему.

Дисплей

Latitude 7400 заключен в алюминиевый корпус цвета Titan Grey. Нижняя крышка изготовлена из магниевого сплава и покрыта мягким на ощупь составом, который очень прочный и долгое время сохраняет первоначальный вид. Габариты: 319,77?199,9?8,57-14,89 мм, вес – 1,36 кг.

Dell Latitude 7400
Dell Latitude 7400

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном Super Low Power с разрешением Full HD. Яркость экрана достигает 300 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, и совместим со стилусом Dell Pen, который продается отдельно.

Аппаратная основа

Производительность Latitude 7400 обеспечивает 4-ядерный процессор Intel 8-го поколения (Whiskey Lake U) в сочетании с интегрированной UHD Graphics 620, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопитель M.2 PCIe/NVMe емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ (летом будет выпущена модификация с SSD ёмкостью 2 ТБ).

Dell Latitude 7400
Dell Latitude 7400
Dell Latitude 7400

Аккумулятор ёмкостью 78 Вт·ч обеспечивает до 24 часов автономной работы. Поддерживается технология быстрой зарядки Dell ExpressCharge, благодаря которой за один час восполняется 80% заряда батареи.

Коммуникации

Latitude 7400 оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 802.11ac/802.11ax, дополнительным модемом 4G / LTE класса 16 Gigabit. Помимо этого, имеется два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, которые можно использовать для зарядки, два разъёма USB 3.1 Gen 1 Type-A, выход HDMI, кард-ридер microSD, аудиоразъем TRRS и устройство для бесконтактного чтения смарт-карт FIPS 201.

Безопасность

Для усиления защиты и безопасности, можно воспользоваться опцией Dell ControlVault 3 для аппаратной многофакторной аутентификации.

Доступность и цена

В продаже ноутбук Dell Latitude 7400 появится в марте текущего года. Стартовая цена ноутбука – 1600 долларов.


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