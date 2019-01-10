CES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX

В октябре прошлого года компания Dell представила свой первый тонкий и легкий игровой ноутбук под названием Alienware m15. На выставке CES 2019 производитель обновил данную модель и анонсировал еще одну модель из этой серии – Alienware m17. На данный момент лэптоп является самым тонким и лёгким 17-дюймовым ноутбуком Alienware. Толщина устройства составляет 23 мм, а вес – 2,63 кг.

Alienware m17

Alienware m17

Alienware m17 получил 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920?1080 или 3840?2160 пикселей. Частота обновления в обоих случаях составляет 60 ГГц.

Alienware m17

Производительность игрового ноутбука обеспечивают процессоры Intel восьмого поколения: Core i5-8300H, Core i7-8750H или Core i9-8950HK. За графику отвечают видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или один из новейших графических решений GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce RTX 2080 Max-Q. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ. Встроенная память включает в себя два твердотельных накопителя PCIe M.2 объемом 1 ТБ.

Технология охлаждения Cryo-Tech v2.0 от Dell всасывает воздух через два вентилятора в нижней части ноутбука и выпускает через вентиляционные отверстия в боковых и задних частях ноутбука. Система способна оптимизировать охлаждение в процессоре и графическом процессоре для обеспечения высокой производительности.

Alienware m15

Также стоит отметить наличие веб-камеры, поддержку комбинированного двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac и чип Bluetooth 5 от Qualcomm. Помимо этого, лэптоп включает в себя три порта USB 3.0, один порт Thunderbolt 3 Type-C, HDMI 2.0, мини-порт DisplayPort, и разъем для наушников.

Alienware m15

Обновленная модель Alienware m15 была дополнена процессором Intel Core i9-8950HK и новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce RTX 2080 Max-Q. Помимо этого, Alienware m15 теперь может быть укомплектован панелью HDR-400 с разрешением 3840?2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, яркостью в среднем 500 нит и контрастностью 1200:1.

Alienware m15

Старт продаж и цена

Обновленный Alienware m15 и Alienware m17 будут доступны с 21 января. Стоимость Alienware m15 в конфигурации с Intel Core i9 и видеокартой серии RTX составляет от $1579,99. Новая версия игрового ноутбука Alienware m17 обойдется от $1649,99.


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