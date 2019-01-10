CES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice Lake

На выставке CES 2019 компания Intel продемонстрировала первые 10-нм процессоры линейки Ice Lake, основанный на архитектуре Sunny Cove. Как утверждает производитель, новые чипы будут быстрее выполнять задачи ИИ, и в два раза быстрее обрабатывать изображения, по сравнению с предыдущим поколением процессоров.

Intel i9 9th Gen

Мобильные CPU

На выставке были представлены шесть новых четырёхъядерных моделей CPU Ice Lake-U для лэптопов – от младшего Core i3 до флагманского Core i9. Помимо смены техпроцесса, новинки включают в себя усиленное графическое ядро Gen11 и поддержку новых технологий, среди которых Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 и ускорение глубокого обучения DL Boost. Время автономной работы лэптопов, базирующихся на Ice Lake-U составит до 25 часов.

Готовых устройств продемонстрировано не было – лишь инженерные образцы ноутбуков на базе Ice Lake-U производства Pegatron и Wistron без кодовых обозначений.

Десктопные CPU

Ещё одним анонсом стало расширение уже имеющейся в ассортименте линейки десктопных CPU Coffee Lake. Процессоры с приставкой F (или KF для моделей с поддержкой разгона) от своих аналогов отличаются лишь отсутствием встроенного видеоядра.

Intel 9th Gen Core CPUs

Сроки выхода новые CPU

Первые устройства на базе новых процессоров Ice Lake-U появятся в продаже в конце текущего года. Сроки релиза десктопных 10-нм CPU пока неизвестны.


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