CES 2019: Samsung представила модульный 75-дюймовый 4K MicroLED-телевизор

Samsung на выставке CES 2019 представила новый телевизор, выполненный по технологии MicroLED. Отличием от прошлогодних модульных 146- и 219-дюймовых (5.5 метров) моделей The Wall являются более компактные габариты, что позволит использовать новинку в домашних условиях.

Технология MicroLED предлагает сопоставимое или ещё лучшее качество изображения относительно OLED-матриц без потребности использования органических светодиодов. В теории MicroLED позволяет добиться идеального чёрного цвета благодаря возможности раздельного отключения всех микроскопических светодиодов.

Помимо этого, также заявлена наилучшая среди всех технологий яркость и очень широкий динамический HDR-диапазон. В то же время MicroLED-панели не поддаются выгоранию и деградации, что обеспечивает длительный срок эксплуатации относительно OLED. А отсутствие задней подсветки позволяет сделать телевизоры невероятно тонкими.

Представленный MicroLED-телевизор Samsung имеет матрицу с диагональю 75 дюймов и 4K-разрешением. На сегодня более детальная информация о новинке, включая сроки выхода и рекомендованную стоимость, отсутствует.