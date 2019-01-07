NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX Turing для ноутбуков

Кроме полноразмерной версии видеокарты GeForce RTX 2060, компания NVIDIA представила на CES 2019 линейку ускорителей GeForce RTX для ноутбуков семейства Turing: GeForce RTX 2080 Mobility, GeForce RTX 2070 Mobility и GeForce RTX 2060 Mobility.

GeForce RTX 2080 Mobility

Флагманская видеокарта GeForce RTX 2080 Mobility имеет 2944 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину. Базовая частота графического ускорителя равна 1380 МГц, в турбо-режиме – 1590 МГц. Пропускная способность памяти составляет 448 ГБит/с. Теплопакет (TDP) составляет 150 Вт.

Энергоэффективная версия Max-Q имеет частоту 735 и 1095 МГц в турбо-режиме, а TDP равен 80 Вт.

GeForce RTX 2070 Mobility

Среднеуровневый чип GeForce RTX 2070 Mobility имеет 2340 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину. Базовая частота графического ускорителя равна 1215 МГц, в турбо-режиме – 1440 МГц. Пропускная способность памяти составляет 448 ГБит/с. Теплопакет (TDP) составляет 115 Вт.

Энергоэффективная версия Max-Q имеет частоту 885 и 1185 МГц в турбо-режиме, а TDP равен 80 Вт.

GeForce RTX 2060 Mobility

Младшая модель GeForce RTX 2060 Mobility имеет 1920 ядра CUDA, 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и 192-битную шину. Базовая частота графического ускорителя равна 960 МГц, в турбо-режиме – 1200 МГц. Пропускная способность памяти составляет 336 ГБит/с. Теплопакет (TDP) составляет 90 Вт.

В ревизии Max-Q TDP снижается до 80 Вт, но тактовая частота при этом не меняется.

Начало поставок

Отгрузки мобильных GPU производителям и OEM-партнёрам NVIDIA начнутся уже 29 января – как обычных вариантов, так и исполнения Max-Q. Цена адаптеров для производителей пока не озвучена, поэтому неясно, как новые GPU повлияют на стоимость лэптов.