AMD теперь «плечом к плечу» с NVIDIA и Intel в индексе NASDAQ-100

Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, объявила результаты ежегодного пересмотра индекса NASDAQ-100 Index, который вступит в силу перед открытием рынка в понедельник, 24 декабря 2018 года.

Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) может принимать поздравления — её компания теперь входит в американский фондовый индекс, включающий 100 крупнейших по капитализации компаний из сферы высоких технологий.

Помимо AMD, в индекс было добавлено ещё пять компаний: lululemon athletica inc. (Nasdaq:LULU), NetApp, Inc. (Nasdaq:NTAP), United Continental Holdings, Inc. (Nasdaq:UAL), VeriSign, Inc. (Nasdaq:VRSN) и Willis Towers Watson Public Limited Company (Nasdaq:WLTW).

Nasdaq — вторая по величине фондовая биржа в мире, уступающая лишь Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Благодаря этому в её работе участвуют крупнейшие компании с высокой рыночной стоимостью. В их число входят такие известные компании как Activision Blizzard, Intel , NVIDIA, Micron и Microsoft .

Теперь AMD показала себя достойной присоединения к этому престижному пулу компаний из списка A, что свидетельствует о возобновлении её активности в сегментах процессоров и серверов в борьбе с давним конкурентом Intel .

С начала 2016 года цена акций AMD выросла более чем на 804 %, увеличившись в сентябре до $33 за единицу. Однако такая цена продержалась недолго и сейчас стоимость акции компании составляет $18,63.