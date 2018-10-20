Apple сменит процессоры Intel в Mac на собственные чипы с 2020 года

Популярный аналитик Минг-Чи Куо, связанный с цепями поставок для продукции Apple, сообщил новую информацию о планах купертиновской корпорации по смене производителя CPU для своих будущих компьютеров.
Согласно аналитику, Apple намерена отказаться от процессоров лидера на рынке микросхем Intel в своих грядущих ноутбуках и десктопах с 2020-2021 года. На смену процессорам Intel с архитектурой x86-64 в Mac придут чипы с мобильной архитектурой ARM, созданные самой Apple и произведённые TSMC, которая уже изготавливает топовые чипсеты Apple для iPhone и iPad.
Начало применения в Mac ARM-чипов собственного производства принесет Apple множество позитивных эффектов, включая отсутствие зависимости от производства процессоров, что часто случается с Intel в связи с высокой востребованностью продукции данного вендора, улучшение экономических показателей, увеличение контроля над созданием продукции, а также создание новых отличительных особенностей на фоне конкурентов.