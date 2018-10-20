Apple сменит процессоры Intel в Mac на собственные чипы с 2020 года

Популярный аналитик Минг-Чи Куо, связанный с цепями поставок для продукции Apple, сообщил новую информацию о планах купертиновской корпорации по смене производителя CPU для своих будущих компьютеров.

MacBook-Pro-2018-Space-Gray

Согласно аналитику, Apple намерена отказаться от процессоров лидера на рынке микросхем Intel в своих грядущих ноутбуках и десктопах с 2020-2021 года. На смену процессорам Intel с архитектурой x86-64 в Mac придут чипы с мобильной архитектурой ARM, созданные самой Apple и произведённые TSMC, которая уже изготавливает топовые чипсеты Apple для iPhone и iPad.

Начало применения в Mac ARM-чипов собственного производства принесет Apple множество позитивных эффектов, включая отсутствие зависимости от производства процессоров, что часто случается с Intel в связи с высокой востребованностью продукции данного вендора, улучшение экономических показателей, увеличение контроля над созданием продукции, а также создание новых отличительных особенностей на фоне конкурентов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Dell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймовDell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймов
Новые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так великНовые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так велик
Микроархитектура Cannon Lake получила улучшения по части IPCМикроархитектура Cannon Lake получила улучшения по части IPC
Gigabyte: даже с небольшим разгоном Core i9-9900K сильно греетсяGigabyte: даже с небольшим разгоном Core i9-9900K сильно греется
Gartner: дефицит процессоров Intel не нарушит стабильность на рынке ПКGartner: дефицит процессоров Intel не нарушит стабильность на рынке ПК
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс гарнитуры Microsoft HoloLens 2 отложен до середины 2019 годаАнонс гарнитуры Microsoft HoloLens 2 отложен до середины 2019 года
Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7Неттоп CTL Chromebox CBx1 оснащён процессором Intel Core i7
SuperO C9Z390-CG-IW: плата для компактных систем на платформе Intel Z390SuperO C9Z390-CG-IW: плата для компактных систем на платформе Intel Z390
TSMC будет единственным поставщиком чипов Apple A13 в 2019 годуTSMC будет единственным поставщиком чипов Apple A13 в 2019 году
Gartner: дефицит процессоров Intel не нарушит стабильность на рынке ПКGartner: дефицит процессоров Intel не нарушит стабильность на рынке ПК
Первые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 годаПервые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 года
TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape outTSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out
Lenovo IdeaPad S530: компактный ноутбук с процессором Intel Whiskey LakeLenovo IdeaPad S530: компактный ноутбук с процессором Intel Whiskey Lake
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Intel представила 28-ядерный процессор Xeon, 9-ое поколение Core i и обновление высокопроизводительных Core XIntel представила 28-ядерный процессор Xeon, 9-ое поколение Core i и обновление высокопроизводительных Core X
Последние новости
Подгружаем последние новости