Apple сменит процессоры Intel в Mac на собственные чипы с 2020 года

Популярный аналитик Минг-Чи Куо, связанный с цепями поставок для продукции Apple , сообщил новую информацию о планах купертиновской корпорации по смене производителя CPU для своих будущих компьютеров.

Согласно аналитику, Apple намерена отказаться от процессоров лидера на рынке микросхем Intel в своих грядущих ноутбуках и десктопах с 2020-2021 года. На смену процессорам Intel с архитектурой x86-64 в Mac придут чипы с мобильной архитектурой ARM, созданные самой Apple и произведённые TSMC, которая уже изготавливает топовые чипсеты Apple для iPhone и iPad .