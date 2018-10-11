Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от $1600

Компания Razer анонсировала новый портативный компьютер Blade 15, спроектированный специально для любителей игр.

Базовая версия ноутбука оборудована 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей) с частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q с 6 Гбайт памяти GDDR5.

Применён процессор Intel Core i7-8750H с шестью ядрами (2,2–4,1 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2667 составляет 16 Гбайт. Упомянута клавиатура с однозонной подсветкой.

Цена компьютера начинается с 1600 долларов США — столько стоит модель с твердотельным накопителем ёмкостью 128 Гбайт и жёстким диском на 1 Тбайт. За модификацию с SSD вместимостью 256 Гбайт и жёстким диском на 2 Тбайт придётся отдать 1800 долларов.

Кроме того, представлен ноутбук Razer Blade 15 Mercury White Limited Edition. Он получил 15,6-дюймовый экран Full HD с частотой обновления 144 Гц. Возможна установка ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q или GeForce GTX 1070 Max-Q (8 Гбайт памяти).

Эта модель оборудована чипом Core i7-8750H, 16 Гбайт ОЗУ, накопителем PCIe SSD на 512 Гбайт, жёстким диском вместимостью 2 Тбайт, клавиатурой с индивидуальной подсветкой кнопок. Цена варьируется от 2200 до 2600 долларов США .

Все компьютеры оборудованы адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5, интерфейсами USB 3.1, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, стереодинамиками и пр. Операционная система — Windows 10.



