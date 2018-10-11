Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от $1600

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от $1600

Компания Razer анонсировала новый портативный компьютер Blade 15, спроектированный специально для любителей игр.

Базовая версия ноутбука оборудована 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей) с частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q с 6 Гбайт памяти GDDR5.

Применён процессор Intel Core i7-8750H с шестью ядрами (2,2–4,1 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2667 составляет 16 Гбайт. Упомянута клавиатура с однозонной подсветкой.

Цена компьютера начинается с 1600 долларов США — столько стоит модель с твердотельным накопителем ёмкостью 128 Гбайт и жёстким диском на 1 Тбайт. За модификацию с SSD вместимостью 256 Гбайт и жёстким диском на 2 Тбайт придётся отдать 1800 долларов.

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от 00

Кроме того, представлен ноутбук Razer Blade 15 Mercury White Limited Edition. Он получил 15,6-дюймовый экран Full HD с частотой обновления 144 Гц. Возможна установка ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q или GeForce GTX 1070 Max-Q (8 Гбайт памяти).

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от 00

Эта модель оборудована чипом Core i7-8750H, 16 Гбайт ОЗУ, накопителем PCIe SSD на 512 Гбайт, жёстким диском вместимостью 2 Тбайт, клавиатурой с индивидуальной подсветкой кнопок. Цена варьируется от 2200 до 2600 долларов США.

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 стоит от 00

Все компьютеры оборудованы адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5, интерфейсами USB 3.1, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, стереодинамиками и пр. Операционная система — Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Новые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работатьНовые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работать
Блок рекламы


Похожие новости
Lenovo IdeaPad S530: компактный ноутбук с процессором Intel Whiskey LakeLenovo IdeaPad S530: компактный ноутбук с процессором Intel Whiskey Lake
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Alienware m15: тонкий и лёгкий игровой ноутбукAlienware m15: тонкий и лёгкий игровой ноутбук
Microsoft представила новый планшет, ноутбук, моноблок и наушники SurfaceMicrosoft представила новый планшет, ноутбук, моноблок и наушники Surface
HP представила кожаный ноутбук Spectre FolioHP представила кожаный ноутбук Spectre Folio
Гибрид ноутбука и планшета One Mix 2 соберут на Intel Amber LakeГибрид ноутбука и планшета One Mix 2 соберут на Intel Amber Lake
MSI Optix MAG341CQ: игровой монитор формата UWQHDMSI Optix MAG341CQ: игровой монитор формата UWQHD
Acer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусеAcer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусе
Новый ЖК-проектор Epson предлагает 4K за $2000Новый ЖК-проектор Epson предлагает 4K за $2000
Новый смарт-дисплей Amazon Echo Show получил 10,1? экран HDНовый смарт-дисплей Amazon Echo Show получил 10,1? экран HD
Последние новости
Подгружаем последние новости