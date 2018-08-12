Нашёлся повод: c выпуском массовых восьмиядерников Intel поднимет цены

Компания Intel сообщила, что во втором квартале текущего года выручка её подразделения, занимающегося продажами клиентских процессоров и других продуктов для потребительских систем вроде чипсетов, выросла на 6,3 %. Но поставки процессоров для настольных систем при этом сократились на 9 % в годовом исчислении.

Каким образом компании удалось увеличить прибыль? Всё дело в том, что средняя стоимость настольных платформ увеличилась на 13 %. Отмечается, что доходы выросли за счёт высокого спроса в игровом и коммерческом сегментах рынка, а также за счёт увеличения спроса на производительные процессоры, что и помогло компенсировать снижение объёмов продаж. И весьма вероятно, что в будущем Intel продолжит движение взятым курсом и будет наращивать среднюю стоимость продажи своих настольных процессоров и дальше. Должно помочь ей в этом предстоящее девятое поколение настольных процессоров Intel Core, известное как Coffee Lake Refresh, и в первую очередь процессоры Core i9, которые в нём появятся.

Много лет десктопные процессоры Intel Core были разделены на классы Core i3, Core i5 и Core i7. Но в прошлом году среди высокопроизводительных настольных процессоров Skylake-X появились многоядерные процессоры класса Core i9, стоимость которых уверенно перешагнула через рубеж в $1000. Затем, уже в этом году, бренд Core i9 пришёл и в мобильный сегмент вместе с шестиядерным процессором Core i9-8950HK. Он занял место в флагманских ноутбуках, включая максимальную комплектацию 15-дюймового Apple MacBook Pro.

В массовом настольном сегменте пока главенствуют Core i7, однако это изменится, когда Intel выпустит восьмиядерный и шестнадцатипоточный процессор Core i9-9900K. Согласно утечкам, случится это уже в октябре. И процессоры Core i9 будут спозиционированы таким образом, что они не придут на смену Core i7, а встанут на ступень выше их, как видно из последних внутренних документов Intel .

В утекших в сеть выдержках из дорожных карт Intel процессору Core i9-9900K отводится отдельная продуктовая подгруппа «P2/P2K», которая стоит над той подгруппой, в которой сегодня выступают старшие шестиядерные Coffee Lake. А значит, стоить массовые Core i9 будут дороже моделей Core i7. В той же ценовой категории, где сегодня выступает Core i7-8700K, будет представлен лишь Core i7-9700K – «урезанный» восьмиядерный процессор без поддержки технологии Hyper-Threading.

Намного ли дороже, чем 359-долларовый Core i7-8700K, окажется Core i9-9900K? Например, Apple просит дополнительные $300 за комплектацию своего MacBook Pro процессором Core i9 вместо довольно близкого по характеристикам Core i7. Да и сама Intel оценивает такие мобильные процессоры с разницей почти в $200. В настольном сегменте, конечно, наценка может оказаться меньше, но всё же наверняка она будет вполне ощутимой. Разделение между линейками должно быть явным. К тому же выпуск юбилейного Core i7-8086K с ценой $425 показал, что компании Intel при формировании прайс-листа не свойственно ограничивать свои аппетиты.

В общем, чтобы получить настольную систему с топовым «железом» Intel , но при этом не уходить в сегмент высокопроизводительных процессоров Core-X, наверняка придётся заплатить больше, чем раньше. К тому же, согласно последним утечкам, только процессоры Core i9 получат поддержку технологии Hyper-Threading, а вот у остальных процессоров Core девятого поколения её не будет. Поэтому преимущество процессоров флагманской серии будет очевидным. На это и будет упирать Intel , когда заявит более высокие цены на новинки.

Остаётся лишь надеяться, что в планы Intel по увеличению стоимости массовых десктопных платформ может вмешаться компания AMD. Конечно, новый Core i9-9900K будет мощнее флагманского Ryzen 7 2700X. Но цена процессора AMD, который тоже способен предложить 8 ядер и 16 потоков, находится на уровне сегодняшних Core i7, и очевидно, расти не будет. А это значит, что массовые покупатели могут отвернуться от дорогого варианта Intel и предпочесть более доступную альтернативу семейства Ryzen. К тому же уже в следующем году AMD выпустит процессоры поколения Zen 2, которые обещают быть ощутимо быстрее нынешних моделей на Zen+ и возможно предложат более высокое количество ядер.



