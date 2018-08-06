Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

В конце прошлого месяца компания Samsung раскрыла подробности о готовящихся твердотельных накопителях на микросхемах флеш-памяти 3D QLC NAND, которые подразумевают хранение четырёх бит информации в одной ячейке. Теперь же корейский производитель объявил о начале массового производства таких SSD для потребительского рынка.

Главное преимущество твердотельной памяти QLC, хранящей четыре бита в ячейке, перед TLC, хранящей лишь три бита в ячейке, заключается в более высокой на 33 % плотности хранения данных. Это открывает путь к очередному снижению удельной стоимости накопителей на единицу ёмкости. Правда, не стоит рассчитывать, что новые твердотельные накопители с QLC-памятью будут дешёвыми настолько, чтобы в полной мере заменить традиционные жёсткие диски. Однако применение четырёхбитовой флеш-памяти наверняка положительно скажется на распространении SSD большей ёмкости. Как ожидается, к 2022 году QLC-память будет использоваться более чем в 20 % поставляемых накопителей.

Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

Новые твердотельные накопители Samsung построены на той же платформе, что и нынешние Samsung 860 EVO. Новинки выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма и работают через интерфейс SATA. Но вместо 64-слойных чипов TLC V-NAND ёмкостью 256 и 512 Гбит, в них используются 64-слойные чипы QLC V-NAND ёмкостью 1 Тбит. Учитывая возможность использования до 32 чипов в 2,5-дюймовом SSD, новые QLC-накопители получат ёмкость вплоть до 4 Тбайт.

Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

Что касается производительности, то по словам Samsung, она будет сравнима с характеристиками нынешних моделей. Новинки используют тот же контроллер Samsung MJX, что и нынешние Samsung 860 EVO. Поэтому скорость последовательного чтения достигает 540 Мбайт/с, а последовательной записи — 520 Мбайт/с (при использовании SLC-кеширования в рамках технологии TurboWrite). Это – вполне обычные показатели для SATA-накопителей, ограниченные рамками интерфейса.

Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

Новые твердотельные накопители Samsung на памяти 3D QLC NAND появятся в продаже в конце осени или начале зимы. Модельный ряд будет включать SSD ёмкостью от 1 до 4 Тбайт. Как ожидается, такие накопители окажутся примерно на 20 % дешевле типичных массовых TLC-моделей аналогичного объёма. На потребительские накопители с четырёхбитовой памятью будет даваться трёхлетняя гарантия.

Также Samsung обещает выпустить более скоростные SSD с интерфейсом PCIe на новой памяти, но сначала они появятся в серверном сегменте, а уже потом – в массовом.

Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC V-NAND

Заметим, что не только Samsung к концу текущего года начнёт продажи твердотельных накопителей на памяти с архитектурой QLC. Не так давно мы писали о появлении в предложении европейских магазинов потребительских накопителей Intel SSD 660p, которые являются самыми доступными SSD с интерфейсом PCIe. Ранее другие производители, вроде Western Digital и Toshiba также объявили о своих намерениях выпустить подобные изделия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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