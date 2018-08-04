Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000

Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000

Из опубликованной неофициальными источниками документации компании Intel мы знаем, что все наборы микросхем системной логики Intel 300-й серии будут поддерживать работу с процессорами Intel Core девятого поколения (Coffee Lake Refresh). И очевидно, совместимость с новыми процессорами будет обеспечиваться с помощью новых версий BIOS.

Несмотря на то, что Intel ещё официально не представила новые процессоры Intel 9000, компания MSI уже готова предложить материнские платы для них. Тайваньский производитель представил новые версии BIOS с поддержкой процессоров Intel нового поколения для всех своих материнских плат на старшем чипсете Intel Z370. Так что теперь можно считать, что совместимость процессоров Coffee Lake Refresh с нынешними чипсетами официально подтверждена.

Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000

Правда, на рекламном изображении, сопровождающем пресс-релиз, упоминается поддержка платами на Intel Z370 лишь процессоров с шестью ядрами. Это может означать, что нынешние чипсеты Intel 300-й серии смогут работать не со всеми новыми процессорами, а только с моделями вплоть до шестиядерных Core i5. А старшие восьмиядерные Core i7 и Core i9 будут поддерживаться только новым чипсетом Intel Z390, который выйдет вместе с ними. С другой стороны, опубликованные недавно слайды Intel говорят о полной поддержке нового поколения со стороны всех чипсетов 300-й серии. Возможно, MSI попросту решила не упоминать готовящиеся восьмиядерные процессоры Intel.

Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000

Список материнских плат, получивших обновление BIOS с поддержкой Intel 9000

В любом случае, хоть какая-то поддержка новых процессоров Coffee Lake Refresh будет у всех наборов микросхем Intel 300-й серии. Соответственно, в будущем должны появиться и новые версии BIOS, обеспечивающие совместимость для других материнских плат MSI. Напомним, что согласно последним данным выход процессоров Intel Core девятого поколения состоится уже в октябре текущего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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