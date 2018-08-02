Intel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейки

Intel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейки

Не так давно компания Intel объявила о начале массового производства твердотельных накопителей на базе флеш-памяти типа 3D QLC NAND, которая предполагает хранение четырёх битов данных в одной ячейке. Однако то были профессиональные устройства, предназначенные для центров обработки данных. Теперь же выяснились первые подробности о твердотельных накопителях Intel на памяти этого типа для потребительского рынка.

Наши коллеги из Computer Base сообщают, что в европейской рознице уже можно найти твердотельные накопители Intel SSD 660p, построенные именно на памяти 3D QLC NAND. Эти накопители выполнены в форм-факторе M.2 2280 и используют интерфейс PCIe 3.0 x4 с протоколом NVMe. Доступно три модели, объёмом 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.

Intel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейки

Цена накопителей составляет 113,90, 222,90 и 437,90 евро соответственно. Стоимость одного гигабайта памяти во всех случаях примерно равна 0,22 евро. Получается, что это самые доступные SSD-накопители с интерфейсом PCI Express. Кстати, наиболее доступные модели с интерфейсом SATA предлагают один гигабайт по цене около 0,15 евро.

Как и ожидалось, использование памяти типа 3D QLC NAND позволяет значительно снизить стоимость твердотельных накопителей, а точнее, этот тип памяти позволяет создавать модели большего объёма с меньшей стоимостью. Не исключено, что в будущем SATA-накопители на памяти данного типа смогут преодолеть и нынешнюю отметку в 15 центов за гигабайт.

Intel SSD 660P: первые потребительские SSD-накопители на QLC за сущие копейки

Что касается скоростных характеристик накопителей Intel SSD 660p, то для них заявлена скорость чтения в 1800 Мбайт/с и скорость записи в 1100 Мбайт/с. Скорость случайного чтения составит 150 000 IOPS. С учётом, что это накопители бюджетного класса, показатели вполне неплохие.

Отметим также, что буквально на днях компания Samsung раскрыла первые подробности о своих готовящихся твердотельных накопителях на базе QLC V-NAND. Также через неделю стартует мероприятие Flash Memory Summit 2018, где ещё больше производителей представят свои изделия на памяти типа QLC.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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