Lenovo готовит ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1 с чипом Intel Coffee Lake-H

Lenovo готовит ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1 с чипом Intel Coffee Lake-H

Ресурс WinFuture сообщает о том, что компания Lenovo вскоре представит портативный компьютер ThinkPad X1 Extreme G1, сочетающий относительно небольшие толщину и вес, а также довольно высокую производительность.

Фотографии Reuters

Известно, что основой ноутбука послужит аппаратная платформа Intel Coffee Lake-H. В частности, будут предлагаться модификации с процессорами Core i5-8300H и Core i7-8750H. Первый из названных чипов содержит четыре ядра с частотой 2,3–4,0 ГГц, второй — шесть ядер с частотой 2,2–4,1 ГГц. В обоих случаях поддерживается технология многопоточности.

Названные процессоры располагают интегрированным графическим контроллером Intel UHD Graphics 630, но новый ноутбук получит дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Lenovo готовит ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1 с чипом Intel Coffee Lake-H

Размер дисплея — 15,6 дюйма по диагонали. При этом покупатели смогут выбирать между модификациями с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек) и 4К (3840 ? 2160 пикселей).

Называется объём оперативной памяти — 16 или 32 Гбайт. Вместимость производительного твердотельного накопителя PCie NVMe SSD может составлять 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Не исключено, что новинка дебютирует на предстоящей выставке IFA 2018. В продажу компьютер ThinkPad X1 Extreme G1 поступит по цене от 2000 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMCПроизводство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC
X2 Viper: строгий корпус для игрового ПКX2 Viper: строгий корпус для игрового ПК
Google выпустит новый Pixelbook уже этой осеньюGoogle выпустит новый Pixelbook уже этой осенью
Acer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500XAcer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X
Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2
Блок рекламы


Похожие новости
Все чипсеты Intel 300-й серии будут поддерживать восьмиядерные процессорыВсе чипсеты Intel 300-й серии будут поддерживать восьмиядерные процессоры
Доход AMD вырос на 53%, а чистая прибыль Intel увеличилась в 2 разаДоход AMD вырос на 53%, а чистая прибыль Intel увеличилась в 2 раза
Представлены неттопы Intel NUC на базе Coffee LakeПредставлены неттопы Intel NUC на базе Coffee Lake
Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake RefreshВыяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh
Характеристики игровых процессоров Intel Core i9 девятого поколенияХарактеристики игровых процессоров Intel Core i9 девятого поколения
Intel начала производство SSD на базе 3D QLC NAND с интерфейсом PCI ExpressIntel начала производство SSD на базе 3D QLC NAND с интерфейсом PCI Express
Intel рассказала о 10 своих главных достижениях за 50 летIntel рассказала о 10 своих главных достижениях за 50 лет
Начат сбор средств на «карманный ноутбук» GPD Pocket 2Начат сбор средств на «карманный ноутбук» GPD Pocket 2
Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров IntelBiostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel
Samsung готовит смарт-колонку с ассистентом BixbySamsung готовит смарт-колонку с ассистентом Bixby
Последние новости
Подгружаем последние новости