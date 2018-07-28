Lenovo готовит ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1 с чипом Intel Coffee Lake-H

Ресурс WinFuture сообщает о том, что компания Lenovo вскоре представит портативный компьютер ThinkPad X1 Extreme G1, сочетающий относительно небольшие толщину и вес, а также довольно высокую производительность.

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Известно, что основой ноутбука послужит аппаратная платформа Intel Coffee Lake-H. В частности, будут предлагаться модификации с процессорами Core i5-8300H и Core i7-8750H. Первый из названных чипов содержит четыре ядра с частотой 2,3–4,0 ГГц, второй — шесть ядер с частотой 2,2–4,1 ГГц. В обоих случаях поддерживается технология многопоточности.

Названные процессоры располагают интегрированным графическим контроллером Intel UHD Graphics 630, но новый ноутбук получит дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Размер дисплея — 15,6 дюйма по диагонали. При этом покупатели смогут выбирать между модификациями с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек) и 4К (3840 ? 2160 пикселей).

Называется объём оперативной памяти — 16 или 32 Гбайт. Вместимость производительного твердотельного накопителя PCie NVMe SSD может составлять 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Не исключено, что новинка дебютирует на предстоящей выставке IFA 2018. В продажу компьютер ThinkPad X1 Extreme G1 поступит по цене от 2000 евро.



