Минус один: Western Digital закрывает в Малайзии завод по выпуску жёстких дисков

Первое за 6 лет оживление рынка персональных компьютеров во втором квартале этого может вселить надежду на возврат устойчивого спроса на ПК, но всерьёз на это рассчитывать не стоит. Спрос на классические вычислительные системы (настольные и мобильные) снижается и будет снижаться. Это также ведёт к сокращению производства, поставок и продаж всех типов комплектующих. Жёсткие диски следуют этой тенденции в полной мере, как и материнские платы или видеокарты. Поэтому новость о планах Western Digital закрыть в Малайзии один из своих заводов по выпуску жёстких дисков следует воспринимать как должное. Компания Seagate, например, ещё год назад сократила объёмы производства HDD на ряде своих предприятий.

В Малайзии Western Digital работает с 1973 года. Производство начиналось с выпуска полупроводниковых решений. К выпуску жёстких дисков в этой стране компания приступила только в 1994 году. После этого численность работающих на линиях Western Digital по сборке HDD сотрудников уверенно перевалила за 13 000 человек. В 2011 году компания расширила список своих малазийских заводов, поглотив за $1,25 млрд завод и опытное производство магнитных пластин компании Komag.

Но времена экспансии прошли. Уже в 2016 году Western Digital закрыла малазийский завод по выпуску жёстких дисков, который ей достался с поглощением компании HGST Technologies. Следующим заводом, повторившим эту судьбу, станет сборочное предприятие в Петалинг-Джая (Petaling Jaya). Без этого завода в распоряжении WD останутся два предприятия (оба в Таиланде, где часто идут разрушительные дожди): одно в Бангпаин (Bang Pa-In), другое в Прачинбури (Prachinburi). В Малайзии у компании останутся вспомогательные предприятия в Джохоре (Johor) и Кучинге (Kuching), а также сборочные линии по разработке, выпуску и тестированию SSD в Пинанге (Penang).

Завод по сборке HDD в Петалинг-Джая будет закрыт к концу календарного 2019 года. Точнее, предприятие будет перепрофилировано на сборку и тестирование накопителей на твердотельной памяти от карт памяти до SSD. Очевидно, что доступ Western Digital к производственным мощностям Toshiba Memory открывает перед производителем новые перспективы и ими грех не воспользоваться, тогда как жёсткие диски медленно, но верно сдают рыночные позиции.



