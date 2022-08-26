Один з найбільших виробників комп’ютерів повністю йде з РФ

Один з найбільших у світи виробників комп’ютерів - американська корпорація Dell остаточно йде з Росії та звільняє штат співробітників. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За повідомленням , півроку тому, наприкінці лютого Dell припинила постачання своєї техніки на російський ринок. Компанія є одним із найбільших виробників комп'ютерів у світі. Проте в Росії більшою популярністю користувалися саме сервери Dell - компанія займала перше місце за їх постачанням.

Наразі, за даними джерел ЗМІ, Dell скорочує всіх своїх співробітників, їм виплатить до восьми окладів при звільненні. У російському представництві працює близько 50 осіб. Скорочені будуть усі «продажники», відділ маркетингу та технічні фахівці. 30 серпня стане останнім днем роботи корпорації на російському ринку.

Корпорація мала у Москві офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі — офіс розробок. З останнього звільняють близько 400 розробників програмного забезпечення.

«Співробітникам виплачують по вісім окладів, а фахівцям високого рівня дев'ять. Окрім цього, співробітникам віддають техніку (ноутбуки, монітори) безкоштовно, комусь виплачують премію, а також залишають ДМС на сім'ю до кінця 2022 р.», - йдеться у повідомленні.

За повідомленням, Dell мав плани розвивати центр розробок у Санкт-Петербурзі. Центр активно розширювався та відкривалися нові вакансії. Наразі корпорація активно розвиває центр розробок у Польщі. Релокацію нікому із російських співробітників не запропонували.