Один з найбільших виробників комп’ютерів повністю йде з РФ
Dell також закриває центр розробки у Санкт-Петербурзі
Один з найбільших у світи виробників комп’ютерів - американська корпорація Dell остаточно йде з Росії та звільняє штат співробітників. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.
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Наразі, за даними джерел ЗМІ, Dell скорочує всіх своїх співробітників, їм виплатить до восьми окладів при звільненні. У російському представництві працює близько 50 осіб. Скорочені будуть усі «продажники», відділ маркетингу та технічні фахівці. 30 серпня стане останнім днем роботи корпорації на російському ринку.
Корпорація мала у Москві офіс продажів, а в Санкт-Петербурзі — офіс розробок. З останнього звільняють близько 400 розробників програмного забезпечення.
«Співробітникам виплачують по вісім окладів, а фахівцям високого рівня дев'ять. Окрім цього, співробітникам віддають техніку (ноутбуки, монітори) безкоштовно, комусь виплачують премію, а також залишають ДМС на сім'ю до кінця 2022 р.», - йдеться у повідомленні.
За повідомленням, Dell мав плани розвивати центр розробок у Санкт-Петербурзі. Центр активно розширювався та відкривалися нові вакансії. Наразі корпорація активно розвиває центр розробок у Польщі. Релокацію нікому із російських співробітників не запропонували.