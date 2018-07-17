Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными

Умельцы iFixit препарировали новый ноутбук MacBook Pro с панелью Touch Bar, который компания Apple официально представила менее недели назад.

В обновлённом семействе MacBook Pro представлены модели с экраном размером 13,3 и 15,4 дюйма по диагонали. Компьютеры комплектуются процессорами Intel Core восьмого поколения. Объём оперативной памяти достигает 32 Гбайт, вместимость быстрого твердотельного накопителя — до 4 Тбайт.

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными

В руках специалистов iFixit оказалась модель MacBook Pro с диагональю дисплея 13,3 дюйма. Конфигурация включала 8 Гбайт ОЗУ, SSD-накопитель ёмкостью 256 Гбайт, а также четырёхъядерный чип Intel Core i5 с частотой 2,3–3,8 ГГц и графикой Intel Iris Plus Graphics 655.

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными

Вскрытие показало, что по сравнению с моделью предыдущего поколения ёмкость аккумулятора выросла с 49,2 до 58,0 Вт·ч. Однако заявленное время автономной работы осталось на прежнем уровне, что объясняется возросшей производительностью системы.

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными

В целом, ноутбук признан совершенно неремонтопригодным — 1 балл из 10 возможных. Отмечается, что процессор, оперативная память и флеш-модуль впаяны на основную плату, что делает невозможным апгрейд. Многие компоненты удерживаются при помощи прочного клеящего вещества и сопряжены друг с другом — это делает починку крайне затруднительной.

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполненииShuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
Samsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NANDSamsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NAND
Microsoft представила новую мышь Surface MobileMicrosoft представила новую мышь Surface Mobile
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook ProРаскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook Pro
Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU на Radeon Pro 580Apple представила внешний видеоускоритель Blackmagic eGPU на Radeon Pro 580
Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУApple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
Apple обновила MacBook Pro. Чем они хорошиApple обновила MacBook Pro. Чем они хороши
Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHDНовые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD
Все устройства, которые Apple представит до конца 2018 годаВсе устройства, которые Apple представит до конца 2018 года
Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгономНовые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном
Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамерыNikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры
Noctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольтNoctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольт
Ноутбук Apple MacBook Pro 2018 с чипом Intel Coffee Lake замечен в бенчмаркеНоутбук Apple MacBook Pro 2018 с чипом Intel Coffee Lake замечен в бенчмарке
Последние новости
Подгружаем последние новости