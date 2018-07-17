Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными
Умельцы iFixit препарировали новый ноутбук MacBook Pro с панелью Touch Bar, который компания Apple официально представила менее недели назад.
В обновлённом семействе MacBook Pro представлены модели с экраном размером 13,3 и 15,4 дюйма по диагонали. Компьютеры комплектуются процессорами Intel Core восьмого поколения. Объём оперативной памяти достигает 32 Гбайт, вместимость быстрого твердотельного накопителя — до 4 Тбайт.
В руках специалистов iFixit оказалась модель MacBook Pro с диагональю дисплея 13,3 дюйма. Конфигурация включала 8 Гбайт ОЗУ, SSD-накопитель ёмкостью 256 Гбайт, а также четырёхъядерный чип Intel Core i5 с частотой 2,3–3,8 ГГц и графикой Intel Iris Plus Graphics 655.
Вскрытие показало, что по сравнению с моделью предыдущего поколения ёмкость аккумулятора выросла с 49,2 до 58,0 Вт·ч. Однако заявленное время автономной работы осталось на прежнем уровне, что объясняется возросшей производительностью системы.
В целом, ноутбук признан совершенно неремонтопригодным — 1 балл из 10 возможных. Отмечается, что процессор, оперативная память и флеш-модуль впаяны на основную плату, что делает невозможным апгрейд. Многие компоненты удерживаются при помощи прочного клеящего вещества и сопряжены друг с другом — это делает починку крайне затруднительной.
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