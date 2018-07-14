Раскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook Pro

Раскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook Pro

На днях компания Apple представила обновлённые портативные компьютеры MacBook Pro с панелью Touch Bar, оснащённые дисплеем размером 13,3 и 15,4 дюйма. Сообщалось, что ноутбуки получили улучшенную клавиатуру. Теперь умельцы iFixit выяснили, какие именно изменения претерпела конструкция кнопок.

«Клавиши MacBook Pro, оснащённые механизмом "бабочка", реагируют на прикосновения в четыре раза стабильнее по сравнению с традиционным механизмом "ножницы". В результате ощущения от каждого нажатия стали естественнее, а набор текста — комфортнее. Теперь на моделях MacBook Pro 13 и 15 дюймов с панелью Touch Bar клавиатура работает ещё тише», — заявляет Apple.

Специалисты iFixit установили, что в новых ноутбуках механизм «бабочка» каждой кнопки помещён в своеобразный силиконовый чехол (см. иллюстрацию). За счёт этого снижается уровень шума при нажатии.

Раскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook Pro

Между тем отмечается, что данное изменение не призвано полностью решить проблемы, с которыми столкнулись некоторые пользователи компьютеров MacBook. Жалобы, напомним, связаны с тем, что при нажатии на кнопку символы могут не появляться или появляться многократно при единичном прикосновении. Более того, в ряде случаев отмечено полное «залипание» клавиш.

Так или иначе, эксперты говорят, что наличие дополнительной силиконовой оболочки, безусловно, уменьшит вероятность попадания небольших частиц в механизм кнопок, что повысит надёжность их работы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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