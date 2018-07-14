Раскрыт секрет клавиатуры новых ноутбуков Apple MacBook Pro

На днях компания Apple представила обновлённые портативные компьютеры MacBook Pro с панелью Touch Bar, оснащённые дисплеем размером 13,3 и 15,4 дюйма. Сообщалось, что ноутбуки получили улучшенную клавиатуру. Теперь умельцы iFixit выяснили, какие именно изменения претерпела конструкция кнопок.

«Клавиши MacBook Pro, оснащённые механизмом "бабочка", реагируют на прикосновения в четыре раза стабильнее по сравнению с традиционным механизмом "ножницы". В результате ощущения от каждого нажатия стали естественнее, а набор текста — комфортнее. Теперь на моделях MacBook Pro 13 и 15 дюймов с панелью Touch Bar клавиатура работает ещё тише», — заявляет Apple .

Специалисты iFixit установили, что в новых ноутбуках механизм «бабочка» каждой кнопки помещён в своеобразный силиконовый чехол (см. иллюстрацию). За счёт этого снижается уровень шума при нажатии.

Между тем отмечается, что данное изменение не призвано полностью решить проблемы, с которыми столкнулись некоторые пользователи компьютеров MacBook. Жалобы, напомним, связаны с тем, что при нажатии на кнопку символы могут не появляться или появляться многократно при единичном прикосновении. Более того, в ряде случаев отмечено полное «залипание» клавиш.

Так или иначе, эксперты говорят, что наличие дополнительной силиконовой оболочки, безусловно, уменьшит вероятность попадания небольших частиц в механизм кнопок, что повысит надёжность их работы.



