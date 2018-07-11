Дебют ноутбука Lenovo Yoga Book 2 Pro ожидается на выставке IFA 2018

Дебют ноутбука Lenovo Yoga Book 2 Pro ожидается на выставке IFA 2018

Ресурс Notebook Italia обнародовал информацию о характеристиках портативного компьютера Yoga Book 2 Pro, который в скором времени, как ожидается, анонсирует китайская компания Lenovo.

Напомним, что в 2016 году на выставке IFA дебютировал ноутбук Yoga Book. Главной особенностью устройства является сенсорная панель вместо клавиатуры. При неактивных клавишах эту поверхность можно использовать для рисования при помощи идущего в комплекте пера Wacom.

Компьютер нового поколения — Yoga Book 2 Pro — будет оснащён двумя дисплеями. Размер одного из них составит 10,8 дюйма по диагонали, разрешение — WQXGA (2560 ? 1600 точек). Характеристики второй панели не раскрываются.

Известно, что новинка выйдет в нескольких модификациях. В частности, говорится о версиях с двухъядерным процессором Core i7-7Y75 (1,3–3,6 ГГц), Core i5-7Y54 (1,2–3,2 ГГц) и Core m3-7Y30 (1,0–2,6 ГГц) поколения Intel Kaby Lake.

Дебют ноутбука Lenovo Yoga Book 2 Pro ожидается на выставке IFA 2018

Объём оперативной памяти составит 4 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128, 256 или 512 Гбайт. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.х LE. Программная платформа — Windows 10.

По всей видимости, официальный анонс Yoga Book 2 Pro состоится на предстоящей выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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