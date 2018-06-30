Неттоп ECS Liva One Plus CL допускает установку процессора Intel Coffee Lake

Полку компьютеров небольшого форм-фактора ECS прибыло: вышла модель Liva One Plus CL, выполненная в корпусе объёмом всего 1,6 литра.

Неттоп допускает установку процессора Intel Coffee Lake в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. Предусмотрены два слота для модулей оперативной памяти DDR4-2400 SO-DIMM суммарным объёмом до 32 Гбайт.

Мини-компьютер может быть оборудован накопителем типоразмера 2,5 дюйма. Кроме того, допускается установка твердотельного модуля стандарта М.2.

За возможности беспроводной связи отвечают встроенные контроллеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Имеется адаптер Gigabit Ethernet для проводного подключения к компьютерной сети.

На фронтальную панель выведены два порта USB 3.0, порт USB 2.0 и аудиогнёзда. Сзади расположены интерфейсы HDMI и D-Sub, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, разъём для сетевого кабеля и аудиогнёзда.

Устройство имеет размеры 196 ? 183 ? 45 мм. Неттоп рассчитан на работу с операционной системой Windows 10.



