Новый ноутбук Acer Chromebook 11 оснащён модулем LTE

Новый ноутбук Acer Chromebook 11 оснащён модулем LTE

Компания Acer расширила ассортимент портативных компьютеров под управлением Chrome OS, анонсировав новую версию Chromebook 11 с обозначением C732L-H14M.

Хромбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем формата HD (1366 ? 768 пикселей). Клавиатура имеет защиту от случайно пролитой жидкости, а сам лэптоп получил усиленный корпус, благодаря чему выдерживает падения с 1,2-метровой высоты.

Компьютер полагается на платформу Intel Apollo Lake. Применён 14-нанометровый процессор Celeron N3350, который содержит два вычислительных ядра (1,1–2,4 ГГц) и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Объём оперативной памяти LPDDR4 равен 4 Гбайт.

Новый ноутбук Acer Chromebook 11 оснащён модулем LTE

Ноутбук оснащён флеш-модулем вместимостью 16 Гбайт и слотом для microSD-карты. Есть веб-камера HD, стереофонические динамики, два порта USB 3.0 Type-C и один разъём USB 3.0 Type-А.

Помимо адаптеров беспроводной связи Wi-Fi IEEE802.11ac и Bluetooth 4.0, имеется модуль LTE, что позволяет работать в мобильных сетях четвёртого поколения.

Новый ноутбук Acer Chromebook 11 оснащён модулем LTE

Габариты составляют 302 ? 209 ? 21,3 мм, вес — 1,26 кг. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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