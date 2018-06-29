Новый ноутбук Acer Chromebook 11 оснащён модулем LTE

Компания Acer расширила ассортимент портативных компьютеров под управлением Chrome OS, анонсировав новую версию Chromebook 11 с обозначением C732L-H14M.

Хромбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем формата HD (1366 ? 768 пикселей). Клавиатура имеет защиту от случайно пролитой жидкости, а сам лэптоп получил усиленный корпус, благодаря чему выдерживает падения с 1,2-метровой высоты.

Компьютер полагается на платформу Intel Apollo Lake. Применён 14-нанометровый процессор Celeron N3350, который содержит два вычислительных ядра (1,1–2,4 ГГц) и графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Объём оперативной памяти LPDDR4 равен 4 Гбайт.

Ноутбук оснащён флеш-модулем вместимостью 16 Гбайт и слотом для microSD-карты. Есть веб-камера HD, стереофонические динамики, два порта USB 3.0 Type-C и один разъём USB 3.0 Type-А.

Помимо адаптеров беспроводной связи Wi-Fi IEEE802.11ac и Bluetooth 4.0, имеется модуль LTE , что позволяет работать в мобильных сетях четвёртого поколения.

Габариты составляют 302 ? 209 ? 21,3 мм, вес — 1,26 кг. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов.



