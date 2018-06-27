ACEPC GK1 и GK2: неттопы на платформе Intel Gemini Lake

Сетевые ретейлеры начали приём заказов на компьютеры небольшого форм-фактора ACEPC GK1 и GK2, функционирующие под управлением операционной системы Windows 10.

Устройства имеют идентичные ключевые характеристики. Они полагаются на аппаратную платформу Intel Gemini Lake в лице процессора Celeron J4105. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра с частотой 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,5 ГГц) и графический ускоритель Intel UHD Graphics 600.

Неттоп GK1 оснащён активной системой охлаждения; габариты составляют 128 ? 128 ? 37 мм. Модификация GK2 довольствуется пассивным охлаждением; размеры равны 140 ? 140 ? 47 мм.

Компьютеры наделены 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 и флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт. Дополнительно можно подключить накопитель в форм-факторе 2,5 дюйма и твердотельный модуль М.2.

Оснащение включает двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11n, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, слот для карты microSD, интерфейсы HDMI, USB 3.0 и USB 2.0.

Мини-компьютеры ACEPC GK1 и GK2 предлагаются по ориентировочной цене 200 долларов США .



