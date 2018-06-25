Xiaomi показала деревянные часы Wooden Digital Wall Clock

Компания Xiaomi анонсировала новые часы Wooden Digital Wall Clock, не умные, но зато в деревянном корпусе. Носить их на руке, конечно же, не получится ввиду их диаметра на уровне 24 сантиметров, но зато они вполне способны украсить собой любое современное помещение.

Wooden Digital Wall Clock

Xiaomi Wooden Digital Wall Clock – это настенные часы толщиной 4 сантиметра с вогнутой формой корпуса. Такое решение смотрится очень стильно и одновременно защищает стрелки от повреждений, если они вдруг упадут циферблатом вниз. Что важно, часы выполнены из цельного куска дерева, и это их главное конкурентное преимущество, помимо, конечно же, цены – при заказе из КНР они обойдутся всего лишь в 30 долларов США.

По словам производителя, в Xiaomi Wooden Digital Wall Clock используется особо точный механизм, что позволяет не подстраивать его каждую неделю или каждый месяц. Он впрессован непосредственно в корпус, и на тыльной стороне есть лишь ручка установки текущего времени и отсек под батарейку или аккумулятор стандарта АА. Словом, минимализм и экологичность в чистом виде. Продажи Xiaomi Wooden Digital Wall Clock стартуют уже до конца текущего месяца, и купить их можно будет только в одном, естественном цвете корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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