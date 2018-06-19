Процессор Allwinner T7 рассчитан на «умные» автомобили

Китайская компания Allwinner представила процессор T7, специально спроектированный для использования в различных автомобильных системах.

Анонсированное изделие объединяет шесть вычислительных ядер ARM Cortex-A7. Графическая подсистема полагается на интегрированный контроллер Mali-400 MP4 GPU. Обеспечивается возможность кодирования и декодирования видео в формате H.265 1080/60р.

В состав чипа входит движок EVE (Embedded Vision Engine), обеспечивающий ускорение выполнения операций, связанных с машинным зрением и распознаванием объектов. Допускается вывод изображения на два дисплея.

Кроме того, процессор Allwinner T7 характеризуется широким диапазоном рабочих температур — от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия. Чип может использоваться в паре с программными платформами на базе Android и Linux.

В качестве областей применения изделия названы бортовые информационно-развлекательные центры, цифровые приборные панели, системы оказания помощи водителю при движении, средства кругового обзора и пр. Иными словами, чип ориентирован на современные «умные» автомобили с большим количеством электронных помощников и интеллектуальных систем.



