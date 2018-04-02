Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5

Компания Samsung Electronics представила три рабочих и практичных ноутбука под управлением ОС Windows 10: Samsung Notebook 5 Series и два Notebook 3 Series с экранами разной диагонали. Отличительной чертой новинок является дизайн «без винтов».

Samsung Notebook 3 и 5

Samsung Notebook 3 доступен в 14-дюймовой и 15,6-дюймовой версиях, и в четырёх цветовых вариантах. Samsung Notebook 5 обладает металлическим корпусом титанового цвета и 15-дюймовым дисплеем.

Notebook 5

Аппаратной основой всех трех ноутбуков стали четырехёядерные процессоры Intel 7-го или 8-го поколения, графика до NVIDIA MX150, оперативная память DDR4, двойные накопители SSD + HDD.

Notebook 3

Размеры 14-дюймового Samsung Notebook 3 составляют 336,0?232,9?19,8 мм, вес – 1,66 кг. Габариты 15,6-дюймового Samsung Notebook 3: 377,4?248,6?19,6 мм, вес -1,97 кг. Размеры Samsung Notebook 5 достигают 377,4?248,6?19,9 мм, вес – 1,97 кг.

Все три новинки будут доступны в Южной Корее с апреля, а во втором квартале лаптопы появятся и в дополнительных регионах, включая Китай и Бразилию. Стоимость ноутбуков пока неизвестна.


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