Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5

Компания Samsung Electronics представила три рабочих и практичных ноутбука под управлением ОС Windows 10: Samsung Notebook 5 Series и два Notebook 3 Series с экранами разной диагонали. Отличительной чертой новинок является дизайн «без винтов».

Samsung Notebook 3 доступен в 14-дюймовой и 15,6-дюймовой версиях, и в четырёх цветовых вариантах. Samsung Notebook 5 обладает металлическим корпусом титанового цвета и 15-дюймовым дисплеем.

Аппаратной основой всех трех ноутбуков стали четырехёядерные процессоры Intel 7-го или 8-го поколения, графика до NVIDIA MX150, оперативная память DDR4, двойные накопители SSD + HDD.

Размеры 14-дюймового Samsung Notebook 3 составляют 336,0?232,9?19,8 мм, вес – 1,66 кг. Габариты 15,6-дюймового Samsung Notebook 3: 377,4?248,6?19,6 мм, вес -1,97 кг. Размеры Samsung Notebook 5 достигают 377,4?248,6?19,9 мм, вес – 1,97 кг.