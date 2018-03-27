Apple представила новый iPad для школьников и студентов за $329 с поддержкой Apple Pencil

На презентации 27 марта Apple представила новый iPad . Компания называет 9,7-дюймовый планшет «самым доступным» в линейке. Устройство будет продаваться в рознице за $329. Школы смогут купить новый iPad за $299, пишут AIN.UA .

Характеристики напоминают оригинальный iPad Pro 9,7, вышедший в марте 2016 года: процессор A10 Fusion, 8 МП основная камера, Touch ID, Retina-дисплей, также есть поддержка стилуса Apple Pencil (продается отдельно за $99), Wi-Fi и LTE-модули. На ивенте также рассказали о появлении аналога Pencil от компании Logitech, он будет стоить $49.