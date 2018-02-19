В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4

В прошлом году, на выставке MWC 2017 в Барселоне компания Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S3, В базе данных GFXBench появился новый планшет южнокорейского производителя Samsung Galaxy Tab S4. Грядущая новинка проходит под модельным номером SM-T835.

Samsung Galaxy Tab S4

Согласно данным бенчмарка Galaxy Tab S4 оснастят 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560?1600 пикселей. Аппаратной основой планшета станет восьмиядерный процессор Snapdragon 835 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 ГБ.

Характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4

Помимо этого, устройство будет обладать 12 Мп основной камерой и 8 Мп фронтальной камерой. В качестве программного обеспечения выступит ОС Android 8.0 Oreo. Также стоит отметить наличие громкоговорителей AKG, стилуса S Pen и подключаемой клавиатуры.

Вероятно, официальный дебют Samsung Galaxy Tab S4 состоится на выставке MWC 2018. Стоимость новинки пока неизвестна.


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