Apple может выпустить младшую версию колонки HomePod
Умная акустика HomePod от Apple уже признана неремонтопригодной и переоцененной – она стоит 350 долларов США, и отремонировать ее никак нельзя. Как стало известно, до конца этого года новинка выйдет в новой, упрощенной версии, предварительное название которой звучит как HomePod Mini.
Само собой, это попытка Apple отвоевать большую часть рынка умных колонок и скопировать то, что уже есть у Google – интернет-гигант тоже выпускает разного рода колонки со встроенным голосовым помощником. Но если Home Mini стоит всего 50 долларов США, то за упрощенную версию HomePod Apple попросит никак не меньше 150 долларов, а то и все 200. Колонка станет меньше, что повлияет на количество расположенных в них динамиков и микрофонов – в нынешней версии динамиков восемь, а микрофонов шесть.
Впрочем, это не значит, что все будет печально, потому что все УЖЕ печально: HomePod звучит отлично, но вот Siri малопригодна в качестве домашнего ассистента. Таким образом, шесть микрофонов в новой яблочной колонке не нужны, и от них вполне можно избавиться. По предварительной информации, HomePod Mini выйдет осенью этого года, а вот iPhone X в красном цвете, о котором ходит так много слухов, в продажу не поступит с вероятностью 90% - в прошлом году красный iPhone 7 интереса у покупателей не вызвал.
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14.02.2018 20:15