Apple может выпустить младшую версию колонки HomePod

Умная акустика HomePod от Apple уже признана неремонтопригодной и переоцененной – она стоит 350 долларов США , и отремонировать ее никак нельзя. Как стало известно, до конца этого года новинка выйдет в новой, упрощенной версии, предварительное название которой звучит как HomePod Mini.



Само собой, это попытка Apple отвоевать большую часть рынка умных колонок и скопировать то, что уже есть у Google – интернет-гигант тоже выпускает разного рода колонки со встроенным голосовым помощником. Но если Home Mini стоит всего 50 долларов США , то за упрощенную версию HomePod Apple попросит никак не меньше 150 долларов, а то и все 200. Колонка станет меньше, что повлияет на количество расположенных в них динамиков и микрофонов – в нынешней версии динамиков восемь, а микрофонов шесть.



Впрочем, это не значит, что все будет печально, потому что все УЖЕ печально: HomePod звучит отлично, но вот Siri малопригодна в качестве домашнего ассистента. Таким образом, шесть микрофонов в новой яблочной колонке не нужны, и от них вполне можно избавиться. По предварительной информации, HomePod Mini выйдет осенью этого года, а вот iPhone X в красном цвете, о котором ходит так много слухов, в продажу не поступит с вероятностью 90% - в прошлом году красный iPhone 7 интереса у покупателей не вызвал.