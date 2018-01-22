Xiaomi обновила ноутбук Mi Notebook Air 13.3

Представлен китайский мобильный компьютер Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 нового поколения: ноутбук сохранил минимальные пропорции и стал мощнее и экономичнее. Все изменения вертятся вокруг новой аппаратной платформы Intel Kaby Lake Refresh.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 отныне собирается на процессорах Intel восьмого поколения, и это Core i5-8250U или Core i7-8550U на выбор, а цвет корпуса теперь темно-серый, как у старшей модели с большим экраном. Дисплей лэптопа при диагонали 13,3 дюйма держит разрешение Full HD, и картинку на него выводит опциональная дискретная видеокарта GeForce MX150 с 2 Гб собственной памяти стандарта GDDR5.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 может предложить сразу 8 Гб оперативной памяти DDR4, и твердотельный накопитель на 256 Гб с интерфейсом PCI-E, а также корпус толщиной 15 мм и вес на уровне 1,3 кг вместе с батареей на 11 часов автономной работы. В комплектацию входят HD-камера, ОС Windows 10 Home, пакет программ Office 2016 Home and Student, а также вход под наушники, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac и два полноразмерных порта USB 3.1. стоит от 845 долларов США, и старт продаж состоится уже 24 января. Подсветка клавиатуры – в комплекте.

Максим Мишенев, MobileDevice


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