Samsung покажет новый QLED-монитор на CES 2018

Компания Samsung активно готовится к предстоящей выставке CES 2018 в Лас-Вегасе и постепенно раскрывает свои планы на нее. Среди прочих новинок, что она представит там, окажется монитор для настольных ПК, но не простой, а QLED, причем аналогов у него на момент анонса не будет.



Уникальность нового монитора Samsung заключается в сочетании матрицы QLED, изогнутой формы экрана и наличия интерфейса Thunderbolt 3, что позволит подключать к нему многие современные ноутбуки, даже последние творения Apple . Названия у нового монитора пока нет, но есть почти все спецификации: модель обладает диагональю 34 дюйма, радиусом кривизны 1500 миллиметров, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также соотношением сторон 21:9 и временем отклика не более 4 миллисекунд.



Разрешение монитора повышено до Ultra HD или 4К, что делает его приемлемым для работы с графикой и для просмотра фильмов в очень высоком разрешении. Кроме того, новинка оптимально подойдет геймерам, если у тех хватит денег на ее приобретение. Прочие спецификации монитора Samsung будут раскрыты во время официального анонса через несколько дней в США .