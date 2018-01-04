Samsung представила SoC Exynos 9810 с поддержкой ИИ

Компания Samsung представила свой новый флагманский мобильный процессор Exynos 9810. Новинка изготовлена по 10-нанометровому технологическому процессу второго поколения. Новая однокристальная система включает в себя вычислительные ядра собственной разработки третьего поколения, улучшенный LTE-модем и производительный процессор обработки изображений.

Samsung Exynos 9810

Samsung Exynos 9810 имеет 8 вычислительных ядер, 4 из которых являются производительными ядрами третьего поколения, а еще 4 ядра оптимизированы для низкого энергопотребления при выполнении нересурсозатратных задач. Максимальная тактовая частота составляет 2,9 ГГц. Новый мобильный процессор в многоядерных тестах обеспечивает прирост производительности на 40%, по сравнению с предшественником.

Использование в новом чипсете LTE-модема позволит передавать данные со скоростью до 1,2 ГБит/с (Cat. 18 6CA). Это первый модем на рынке, который обеспечивает агрегацию сразу шести несущих для повышения скоростных показателей.

Процессор обработки изображений и улучшенный кодек MFC (multi-format codec) будут способствовать съемке и воспроизведению видео в разрешении 4K со стабилизацией, а также делать качественные снимки в условиях слабой освещённости и осуществлять фокусировку в режиме реального времени.

Помимо этого, Samsung Exynos 9810 будет поддерживать возможность глубокого обучения. Смартфоны, оснащенные данным чипсетом, смогут распознавать лица пользователей в 3D на базе аппаратных и программных решений, идентифицировать владельца при помощи сканирования радужной оболочки глаза и отпечатка пальца.

Массовое производство Samsung Exynos 9810 уже началось. Первыми новый процессор получат Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые будут представлены на CES 2018. Также стоит отметить, что Exynos 9810 уже получил награду CES 2018 Innovation Awards HONOREE в категории продуктов Embedded Technologies.




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