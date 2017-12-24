Ноутбук PiPO P10 работает на Phoenix OS вместо Windows

В Поднебесной состоялась презентация ноутбука PiPO P10, на деле являющегося планшетом со съемной аппаратной клавиатурой. Модель характеризуется классическим внешним видом и оригинальной программной составляющей, ведь у нее нет ОС Windows 10.

PiPO P10

Вместо операционки от Microsoft новый PiPO P10 получил платформу Phoenix OS, основанную на Android 7.1 и получившую интерфейс, схожий с оболочкой Windows. В наличии панель задач и режим многооконности, а также полноценный рабочий стол. Планшетная часть PiPO P10 содержит в себе экран 10,1 дюйма с высоким разрешением Quad HD, и здесь же спрятана системная плата с процессором Rockchip на шесть ядер по 2 ГГц со встроенной видеокартой Mali T860 MP4 с частотой 800 МГц. Также в компьютере есть 4 Гб оперативной памяти, а вот емкость встроенного накопителя по каким-то причинам не раскрывается.

Зато у PiPO P10 имеется немаленькая батарея емкостью 6600 мАч, а также фотокамеры на 5 и 8 Мп, пара динамиков, выход HDMI на большой экран и сканер отпечатков пальцев. Стоит компьютер 250 долларов США, и упомянутая клавиатура входит в комплект поставки. Старт продаж PiPO P10 состоится до конца января нового года, и купить его можно будет непосредственно в Китае.

Максим Мишенев, MobileDevice


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