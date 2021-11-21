Очаровательный арт: приключение Wytchwood о старой ведьме выйдет на ПК и консолях 9 декабря

Компания Whitetorn Games и студия Alientrap объявили о том, что приключенческий экшен Wytchwood выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch 9 декабря.

Очаровательный арт: приключение Wytchwood о старой ведьме выйдет на ПК и консолях 9 декабря

Источник изображения: store.steampowered.com/app/729000/Wytchwood/

Wytchwood описывается как приключенческая игра с упором на создание предметов. Действие проекта разворачивается в «выразительном крае готических басен и сказок». В роли таинственной старой лесной ведьмы вам предстоит исследовать мир, собирать магические ингредиенты, варить колдовские зелья и осуждать своенравных персонажей и существ. Ведь только так они узнают, что такое мораль.

В игре использован впечатляющий художественный стиль в виде сборника рассказов. А среди ингредиентов вам повстречаются такие вещи, как ядовитые поганки, глаз тритона и бутилированный страх. Вы сможете придумывать коварные заклинания и превращать неугодных в лягушек. Кроме того, вам предстоит разгадывать головоломки и побеждать лесных монстров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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