Красочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в феврале

Компания Digerati и студия Alien Pixel объявили о том, что пазл-платформер Unbound: Worlds Apart выйдет в цифровом виде 9 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5 с последующим релизом на Xbox One и Xbox Series X/S 11 февраля. Коробочные версии игры от Perp Games поступят в продажу для консолей Sony вскоре после релиза цифровых.



