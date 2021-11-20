Красочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в феврале

Компания Digerati и студия Alien Pixel объявили о том, что пазл-платформер Unbound: Worlds Apart выйдет в цифровом виде 9 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5 с последующим релизом на Xbox One и Xbox Series X/S 11 февраля. Коробочные версии игры от Perp Games поступят в продажу для консолей Sony вскоре после релиза цифровых.

Источник изображения: store.steampowered.com/app/814680/Unbound_Worlds_Apart/

Действие Unbound: Worlds Apart разворачивается во вселенной, где все миры соединены порталами. В роли одарённого магией ребёнка Соли. можно открывать порталы и управлять особенностями каждого мира, в том числе гравитацией и временем, а также применять суперсилу и многое другое.

Вам нужно будет пройти опасные и загадочные миры, чтобы победить разрывающее реальность зло и раскрыть жестокую правду о крахе вашей родины. В путешествии вы встретите множество различных персонажей с богатой предысторией, которой они поделятся в диалогах и за выполнение заданий.

Unbound: Worlds Apart изначально вышла на ПК и Nintendo Switch этим летом.



