Красочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в феврале

Компания Digerati и студия Alien Pixel объявили о том, что пазл-платформер Unbound: Worlds Apart выйдет в цифровом виде 9 февраля 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5 с последующим релизом на Xbox One и Xbox Series X/S 11 февраля. Коробочные версии игры от Perp Games поступят в продажу для консолей Sony вскоре после релиза цифровых.

Красочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в феврале

Источник изображения: store.steampowered.com/app/814680/Unbound_Worlds_Apart/

Действие Unbound: Worlds Apart разворачивается во вселенной, где все миры соединены порталами. В роли одарённого магией ребёнка Соли. можно открывать порталы и управлять особенностями каждого мира, в том числе гравитацией и временем, а также применять суперсилу и многое другое.

Вам нужно будет пройти опасные и загадочные миры, чтобы победить разрывающее реальность зло и раскрыть жестокую правду о крахе вашей родины. В путешествии вы встретите множество различных персонажей с богатой предысторией, которой они поделятся в диалогах и за выполнение заданий.

Unbound: Worlds Apart изначально вышла на ПК и Nintendo Switch этим летом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo InfiniteMicrosoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite
Галерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s AvengersГалерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s Avengers
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3
Создатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от TencentСоздатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от Tencent
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Xbox считает текущие NFT-игры эксплуатирующими, а не развлекательнымиГлава Xbox считает текущие NFT-игры эксплуатирующими, а не развлекательными
Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo InfiniteMicrosoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite
Функция Microsoft Xbox FPS Boost стала доступна в 33 играх в облачном сервисе xCloudФункция Microsoft Xbox FPS Boost стала доступна в 33 играх в облачном сервисе xCloud
Праздничный геймпад Xbox с автографом Фила Спенсера поступил в продажуПраздничный геймпад Xbox с автографом Фила Спенсера поступил в продажу
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Gucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысячGucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысяч
Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папкуMicrosoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку
Слухи: ролевая игра Hogwarts Legacy выйдет не раньше апреляСлухи: ролевая игра Hogwarts Legacy выйдет не раньше апреля
Роглайк-платформер Shovel Knight Dig задержится до 2022 года, а головоломка Pocket Dungeon выйдет до конца зимыРоглайк-платформер Shovel Knight Dig задержится до 2022 года, а головоломка Pocket Dungeon выйдет до конца зимы
VR-версия Grand Theft Auto: San Andreas выйдет на Oculus Quest 2VR-версия Grand Theft Auto: San Andreas выйдет на Oculus Quest 2
Последние новости
Подгружаем последние новости