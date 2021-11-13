Gucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысяч

Gucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысяч

Microsoft и модный бренд Gucci объединились для выпуска дорогой версии консоли Xbox Series X под маркой Gucci — приставка выйдет ограниченным тиражом на следующей неделе и будет продаваться за $10 тыс.

Источник изображения: gucci.com

Отличий от обычной Series X не так много. В первую очередь это узор на корпусе в виде двойной буквы «G» — эта деталь заметно меняет внешний вид игровой консоли. За $10 000 покупатель получит не только приставку, но также два контроллера Xbox в стиле Gucci, подписку Xbox Game Pass Ultimate (её срок действия не уточняется), а также кейс, в котором можно носить и приставку, и контроллеры. Планируется выпустить всего 100 экземпляров. Заинтересованные потенциальные покупатели смогут заказать эксклюзивный товар на официальном сайте Gucci с 17 ноября. Кроме того, консоль появится в некоторых магазинах бренда.

Совместный проект Gucci и Xbox — далеко не первая попытка модных брендов обозначить своё присутствие на рынке электроники. Не так давно Louis Vuitton выпустила стильные TWS-наушники Horizon Wireless Earphones, которые не отличаются выдающимися техническими характеристиками, но оцениваются в €980, а за портативный динамик Horizon Light Up Speaker французский премиум-бренд запросил грандиозные $2890.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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