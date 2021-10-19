Valve протестирует каждую игру в Steam на совместимость с портативной консолью Steam Deck

Valve заявила о желании сделать так, чтобы почти каждую игру из Steam можно было запустить на грядущей портативной консоли Steam Deck. Учитывая количество игр на платформе и технические характеристики консоли, это будет непростой задачей. Сегодня Valve анонсировала программу Deck Verified, чтобы помочь пользователям ещё до запуска консоли узнать, какие игры из её магазина будут работать на Steam Deck.

neowin.net

Компания Valve начала внутреннюю программу тестирования, в рамках которой изучит совместимость игр с портативной консолью. В зависимости от результатов, каждая игра получит одну из четырёх оценок: Verified, Playable, Unsupported и Unknown. Оценка Verified означает, что игра успешно прошла проверку и хорошо работает на Steam Deck прямо из коробки. В категорию Verified попадают игры, которые запускаются на консоли с частотой не менее 30 кадров в секунду, не имеют проблем с управлением, разрешением экрана и другими параметрами.

Игры, которые получат оценку Playable, могут потребовать некоторой ручной настройки пользователем, чтобы обеспечить комфортный геймплей. Например, придётся снизить качество изображения или разрешение. Попадание в категорию Unsupported значит, что игра не поддерживается Steam Deck. Игры, которые получили отметку Unknown, ещё не протестированы на совместимость с портативной консолью.

Valve намерена присвоить отметки всем играм, доступным в Steam, до запуска Steam Deck. По мере того, как разработчики будут улучшать совместимость игр с портативной консолью, Valve будет пересматривать оценки.

neowin.net

Steam Deck будет запущена в декабре этого года по цене от $399 до $649. Все версии устройства будут построены на базе одной и той же платформы AMD, но будут отличаться друг от друга накопителями и некоторыми другими особенностями.



