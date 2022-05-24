Создали онлайн-игру: ФСБ использовала украинских детей для съемки военных объектов
Служба безопасности Украины разоблачила хитрую схему, как роSSийская ФСБ вербовала украинских детей без их ведома.
РоSSийские спецслужбы, используя украинских детей получали информацию об объектах военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов Украины. Как оказалось, для этого они использовали онлайн-игру. Об этом сообщили в СБУ.
Так, суть игры состояла в том, что ее участники должны были искать так называемые коробки с виртуальными призами, которые потом можно было обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута дети делали фото местности, блокпостов и военных объектов.
"При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РоSSии ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ. Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", - рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Так, в Кировоградской области были задержаны два игрока-подростка, которые снимали на камеру телефонов блокпосты, элеваторы и транспортные пути.
"СБУ осуществляет комплексные меры по блокированию враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц", - подытожил Дехтяренко.