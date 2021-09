Версии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформ

Студия Frogwares в официальном микроблоге серии своих детективных приключений о Шерлоке Холмсе объявила о вынужденном переносе версий Sherlock Holmes Chapter One для консолей прошлого поколения.

Источник изображения: Steam

Напомним, до недавнего времени релиз Sherlock Holmes Chapter One ожидался одновременно на всех целевых платформах, но изданиям для PS4 и Xbox One потребовалось больше внимания.

Таким образом, на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S игра появится до конца осени, а до PS4 и Xbox One доберётся спустя несколько недель после первоначального релиза.

If there\'s one tweet you read today, read this one here. Important Sherlock Holmes Chapter One info below. pic.twitter.com/keP3bYhiat

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) September 14, 2021