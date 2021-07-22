Антигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августе

Издательство «Бука» и разработчики из бразильской Cafundo Creative Studio сообщили дату выхода «головокружительного» антигравитационного приключения Tetragon на ПК и актуальных консолях.

Антигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августе

Источник изображения: «Бука»

Tetragon дебютировала в 2019 году на устройствах под управлением iOS и Android, а в апреле 2021-го проект взяла под своё крыло «Бука» и объявила о планах по расширению платформенной географии.

Как стало известно, Tetragon поступит в продажу для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch уже 12 августа текущего года. На ПК и консолях Xbox доступна демоверсия проекта.

События Tetragon разворачиваются в одноимённом мистическом мире, куда главный герой игры — простой лесоруб Люциус — попадает в ходе поисков пропавшего при загадочных обстоятельствах сына.

Основной особенностью Tetragon называют возможность манипулировать окружением, искажая гравитацию. Авторы обещают более 40 уровней, «хитроумные головоломки», «красочное повествование» и «великолепную живописную эстетику».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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