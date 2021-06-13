Кроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего года

Издательство Ubisoft на онлайн-мероприятии Ubisoft Forward объявило о том, что в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege уже 30 июня появится кроссплей и единый прогресс на ПК и в облачных сервисах Amazon Luna и Google Stadia.

Кроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего года

Источник: Ubisoft

Пользователи ПК, Amazon Luna и Google Stadia смогут участвовать в матчах вместе, а также иметь общий профиль на всех платформах. В начале 2022 года уже игроки на Xbox и PlayStation смогут объединиться и сражаться в сетевых боях.

На презентации также рассказали, что запуск следующего сезона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – North Star состоится 14 июня. В игре появится оперативник Thunderbird — она сможет выпускать гаджет Kona Station, который поглощает заряды бойцов в обмен на лечение. Устройство способно исцелить игрока до 120 очков жизни и оживить упавшего оперативника.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в облачных сервисах Amazon Luna и Google Stadia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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