Издателем «карточной одиссеи» Inscryption от создателя Pony Island стала Devolver Digital

Издательство Devolver Digital в рамках своей онлайн-презентации Devolver MaxPass+ Showcase сообщило о том, что взяло на себя выпуск «карточной одиссеи» Inscryption от гейм-дизайнера Даниэля Маллинса (Daniel Mullins).

Издателем «карточной одиссеи» Inscryption от создателя Pony Island стала Devolver Digital

Источник изображения: YouTube

К сожалению для поклонников творчества Маллинса (автора Pony Island и The Hex), за исключением факта появления у проекта издателя, новой информации об Inscryption или свежих кадров из неё на шоу не было.

Позиционирующийся в качестве анонсирующего почти полутораминутный трейлер, к примеру, является точной (сцена в сцену) копией того, что сам Маллинс представил публике ещё в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что Inscryption объединяет в себе элементы «карточных роглайков, головоломок в стиле побега из комнаты и психологического хоррора в кровавый коктейль».

Inscryption выйдет в текущем году на ПК (Steam). Маллинс обещает «неожиданное и глубоко жуткое» приключение, в рамках которого игрокам предстоит «раскрыть секреты, скрывающиеся за стенами избушки Лешего».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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