Слухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серии

Инсайдеры поделились подробностями предстоящей Battlefield и представили скриншоты альфа-версии шутера. По их словам, игра называется Battlefield 2042. Действие проекта развернётся ровно через 100 лет после оригинальной Battlefield (1942) и за 100 лет до Battlefield 2142 (вышедшей в 2006 году).

Слухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серии

Battlefield 4

Как рассказали инсайдеры, 15 июня состоится закрытое тестирование новой Battlefield для инфлюенсеров. Открытую «альфу» или «бету» Electronic Arts проведёт немного позже. В игре будет поддержка матчей в формате «64 на 64» на «самых больших картах в истории Battlefield», возвращение Levolution (технологии масштабных разрушений), торнадо и смерчей, которые появляются во время матча.

Согласно утечке, в новой Battlefield будут вингсьюты, крюки для захвата и возможность развёртывать зиплайны, чтобы быстро доставлять дружественные войска к вершине обрыва.

Также утверждается, что Battlefield 2042 будет включать в себя новую механику «профессионалов». Она позволит отрядам игроков иметь по одному специалисту на класс с уникальными гаджетами и способностями, например медика, который может стрелять целебным дротиком. Отряды также смогут вызывать транспортные средства, такие как квадроциклы. А сами бойцы смогут иметь в запасе различные модификации оружия и менять их на лету, например снять прицел с красной точкой и заменить его прицелом с увеличением.

Карты станут значительно просторнее по сравнению с прошлыми частями серии. На них команды смогут захватывать секторы (которые сами по себе считаются размером со среднюю карту Battlefield 3) путём захвата точек внутри них. Известно, что одна карта называется Shelf и её действие разворачивается в Антарктиде.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что на запуске в Battlefield 2042 не будет поддержки кроссплея между поколениями.

Ранее Electronic Arts подтвердила, что презентация новой Battlefield состоится 9 июня. Игра выйдет осенью этого года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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