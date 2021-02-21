FPS Boost на Xbox Series X и S сможет работать не во всех старых играх

Корпорация Microsoft уточнила некоторую информацию о работе FPS Boost — недавно анонсированной функции повышения частоты кадров в обратно совместимых играх на Xbox Series X и S. Выяснилось, что, к сожалению, не все проекты смогут поддерживать данную опцию.

В середине февраля Microsoft представила первый ряд обратно совместимых игр, которые получат улучшенную частоту кадров. Эта функция позволяет повысить плавность работы проектов за счёт повышения кадровой частоты. Она работает на системном уровне и может увеличивать частоту кадров в играх для Xbox One вплоть до четырёх раз выше исходной.

Директор по управлению программой Xbox Джейсон Рональд (Jason Ronald) посетил недавний подкаст Ларри Хриба (Larry Hryb), чтобы объяснить работу функции. Он рассказал, что Microsoft не может внедрить обновление во все игры прошлого поколения из-за того, что некоторые из них спроектированы для воспроизведения только с исходной частотой кадров.

«В некоторых случаях […], когда мы проводили тестирование некоторых игр, мы увидели, что анимация и физика работают в два раза быстрее. Для нас критически важно всегда уважать первоначальные намерения создателя. [Мы делаем опцию возможной на уровне платформы], а затем работаем с разработчиком и издателем, чтобы убедиться, что результат соответствует тому, что они задумывали изначально», — сказал Рональд.

Первые игры, в которых была реализована функция FPS Boost — Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 и Watch Dogs 2. Изначально в этот список должна была войти Dragon Age: Inquisition, но в последний момент был обнаружен баг. Вероятно, игра будет добавлена позже.



