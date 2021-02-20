Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже

Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже

Шутеру Overwatch 2 было посвящено не так много времени на BlizzConline, как другим играм Blizzard Entertainment — отчасти потому, что до выхода игры ещё далеко. Но команда Overwatch не появилась с пустыми руками: во время шоу Blizzard рассказала о создании продолжения, а также поделилась новыми образами героев и злодеев этой игры.

Blizzard подробно рассказала об изменениях в дизайне четырёх персонажей: Маккри, Фарры, Жнеца и Роковой вдовы. Изменения нельзя назвать радикальными. У Маккри всё ещё имеется его фирменная ковбойская шляпа и пончо, но он, как и другие персонажи Overwatch 2, выглядит немного более технологично. Да, и борода у него стала немного длиннее.

Cвежий дизайн четырёх героев Overwatch 2

Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже
Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже

Для Роковой вдовы, как можно видеть в приведённой галерее, Blizzard испробовала несколько образов. По словам ведущего концепт-художника Арнольда Цана (Arnold Tsang), в итоге команда остановилась на более киберпанковом стиле. Вдова также обзавелась косой и довольно сомнительными доспехами.

Фарра сохранила свою высокотехнологичную броню, но получила более прозрачный защитный шлем, чтобы было видно больше эмоций. Также в её базовой цветовой схеме стало больше белого. Что касается Жнеца, то стиль и силуэт этого бойца сохранились, но гамма стала более светлой, со смещением в серебристые тона. В целом же герои и злодеи в Overwatch 2 сохраняют многие элементы своего оригинального облика.

Также Blizzard во время презентационного видео, посвящённого развитию игры, раскрыла несколько новых подробностей о первом подтверждённом новом герое Overwatch 2 — Соджурн, которую мы видели ещё во время анонса второй части. Соджурн — первый канадский персонаж вселенной и первый, кто пользуется популярным в шутерах оружием — рельсовой пушкой.

Увидеть Соджурн в действии можно примерно на отметке 11 минут на представленном видео. Джефф Гудман (Geoff Goodman), ведущий дизайнер героев, сказал, что Соджурн была разработана с учётом её типа оружия. Рельсовая пушка отличается действительно мощными выстрелами, которые могут разрывать врагов в случае точного попадания. Главное для этого персонажа — умение целиться.

Blizzard представила свежий дизайн ряда героев Overwatch 2 и рассказала о новом персонаже

Видео не даёт слишком много информации об особенностях игры за эту героиню, но её оружие, похоже, также имеет полуавтоматический режим стрельбы. Кстати, беглый взгляд на дизайн персонажа раскрывает ещё одну деталь: Соджурн имеет кибернетические модификации с ускорителями на ногах и спине, позволяющими ей делать реактивные рывки. Стоит, впрочем, помнить, что всё ещё может измениться в процессе разработки Overwatch 2.

У Overwatch 2 ещё нет даты выхода, но Activision Blizzard недавно заявила, что ждать запуска ранее 2022 года не стоит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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