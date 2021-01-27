NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium

Компания NVIDIA в рамках программы Game Ready выпустила свежий графический драйвер GeForce 461.40 с сертификацией WHQL, главная особенность которого — поддержка The Medium. Ужастик сможет предложить владельцам видеокарт RTX-эффекты на основе аппаратной трассировки лучей и технологию интеллектуального масштабирования DLSS.

Также драйвер добавляет поддержку новой дискретной графики для ноутбуков серии GeForce RTX 30 — RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Наконец, среди новшеств упоминаются очередные восемь дисплеев, прошедших тестирование на совместимость с технологией G-Sync (переменная частота обновления, которая делает игровой процесс плавнее).

Кроме того, компания сообщила об исправлении ряда выявленных проблем:

X4: Foundations в режиме Vulkan вылетала на ускорителях серии GeForce RTX 30;

неверная работа интерфейса в X4: Foundations в режиме Vulkan;

в Resident Evil 2 Remake и Devil May Cry 5 наблюдались вылеты в режиме DirectX 11;

ошибка 707, вылеты или нестабильность в работе DaVinci Resolve;

зависание Adobe Premiere Pro при использовании аппаратного ускорения Mercury Playback Engine (CUDA);

в Zoom при использовании NVENC некорректно отображались цвета;

Detroit: Become Human вылетала случайным образом;

при запуске игр в Steam VR возникали запинки и задержки;

Assassin’s Creed Valhalla вылетала случайным образом после продолжительных игровых сессий;

зависал фильтр в NVIDIA Broadcast Camera;

в браузере Chrome наблюдались мерцания при работе Zoom;

наблюдались мерцания при работе Zoom; ПК перезагружался при включении NVIDIA Surround и G-Sync на видеокартах RTX 30.

Инженеры NVIDIA продолжают устранять ворох известных проблем:

мерцания в World of Warcraft: Shadowlands;

наблюдается низкий показатель FPS в Supreme Commander и Supreme Commander 2;

Wallpaper Engine аварийно завершает работу при запуске или выходе из спящего режима;

Batman: Arkham Knight вылетает, когда включены улучшенные эффекты дыма;

при запуске игр Steam VR наблюдаются запинки при работе на фоне любого инструмента мониторинга производительности ГП;

потребление энергии видеокартами Ampere и Turing увеличивается в режиме ожидания в системах, использующих некоторые мониторы G-Sync с высокой частотой обновления;

воспроизведение видео останавливается при прокрутке страницы YouTube вниз;

ноутбуки на базе Pascal с высокой частотой обновления дисплеев включают режим 60 Гц во время игры;

в приложениях Vulkan наблюдается падение производительности при использовании G-Sync и переключении из полноэкранного режима в оконный с использованием внутриигровых настроек.

Загрузить NVIDIA GeForce Game Ready 461.40 WHQL можно в версиях для ноутбуков и настольных ПК с 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. Драйвер поддерживает видеокарты семейства GeForce 600 и выше.



