NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium
Компания NVIDIA в рамках программы Game Ready выпустила свежий графический драйвер GeForce 461.40 с сертификацией WHQL, главная особенность которого — поддержка The Medium. Ужастик сможет предложить владельцам видеокарт RTX-эффекты на основе аппаратной трассировки лучей и технологию интеллектуального масштабирования DLSS.
Также драйвер добавляет поддержку новой дискретной графики для ноутбуков серии GeForce RTX 30 — RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Наконец, среди новшеств упоминаются очередные восемь дисплеев, прошедших тестирование на совместимость с технологией G-Sync (переменная частота обновления, которая делает игровой процесс плавнее).
Кроме того, компания сообщила об исправлении ряда выявленных проблем:
- X4: Foundations в режиме Vulkan вылетала на ускорителях серии GeForce RTX 30;
- неверная работа интерфейса в X4: Foundations в режиме Vulkan;
- в Resident Evil 2 Remake и Devil May Cry 5 наблюдались вылеты в режиме DirectX 11;
- ошибка 707, вылеты или нестабильность в работе DaVinci Resolve;
- зависание Adobe Premiere Pro при использовании аппаратного ускорения Mercury Playback Engine (CUDA);
- в Zoom при использовании NVENC некорректно отображались цвета;
- Detroit: Become Human вылетала случайным образом;
- при запуске игр в Steam VR возникали запинки и задержки;
- Assassin’s Creed Valhalla вылетала случайным образом после продолжительных игровых сессий;
- зависал фильтр в NVIDIA Broadcast Camera;
- в браузере Chrome наблюдались мерцания при работе Zoom;
- ПК перезагружался при включении NVIDIA Surround и G-Sync на видеокартах RTX 30.
Инженеры NVIDIA продолжают устранять ворох известных проблем:
- мерцания в World of Warcraft: Shadowlands;
- наблюдается низкий показатель FPS в Supreme Commander и Supreme Commander 2;
- Wallpaper Engine аварийно завершает работу при запуске или выходе из спящего режима;
- Batman: Arkham Knight вылетает, когда включены улучшенные эффекты дыма;
- при запуске игр Steam VR наблюдаются запинки при работе на фоне любого инструмента мониторинга производительности ГП;
- потребление энергии видеокартами Ampere и Turing увеличивается в режиме ожидания в системах, использующих некоторые мониторы G-Sync с высокой частотой обновления;
- воспроизведение видео останавливается при прокрутке страницы YouTube вниз;
- ноутбуки на базе Pascal с высокой частотой обновления дисплеев включают режим 60 Гц во время игры;
- в приложениях Vulkan наблюдается падение производительности при использовании G-Sync и переключении из полноэкранного режима в оконный с использованием внутриигровых настроек.
Загрузить NVIDIA GeForce Game Ready 461.40 WHQL можно в версиях для ноутбуков и настольных ПК с 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. Драйвер поддерживает видеокарты семейства GeForce 600 и выше.