NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium

NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium

Компания NVIDIA в рамках программы Game Ready выпустила свежий графический драйвер GeForce 461.40 с сертификацией WHQL, главная особенность которого — поддержка The Medium. Ужастик сможет предложить владельцам видеокарт RTX-эффекты на основе аппаратной трассировки лучей и технологию интеллектуального масштабирования DLSS.

Также драйвер добавляет поддержку новой дискретной графики для ноутбуков серии GeForce RTX 30 — RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Наконец, среди новшеств упоминаются очередные восемь дисплеев, прошедших тестирование на совместимость с технологией G-Sync (переменная частота обновления, которая делает игровой процесс плавнее).

NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium

Кроме того, компания сообщила об исправлении ряда выявленных проблем:

  • X4: Foundations в режиме Vulkan вылетала на ускорителях серии GeForce RTX 30;
  • неверная работа интерфейса в X4: Foundations в режиме Vulkan;
  • в Resident Evil 2 Remake и Devil May Cry 5 наблюдались вылеты в режиме DirectX 11;
  • ошибка 707, вылеты или нестабильность в работе DaVinci Resolve;
  • зависание Adobe Premiere Pro при использовании аппаратного ускорения Mercury Playback Engine (CUDA);
  • в Zoom при использовании NVENC некорректно отображались цвета;
  • Detroit: Become Human вылетала случайным образом;
  • при запуске игр в Steam VR возникали запинки и задержки;
  • Assassin’s Creed Valhalla вылетала случайным образом после продолжительных игровых сессий;
  • зависал фильтр в NVIDIA Broadcast Camera;
  • в браузере Chrome наблюдались мерцания при работе Zoom;
  • ПК перезагружался при включении NVIDIA Surround и G-Sync на видеокартах RTX 30.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.40 с поддержкой ужастика The Medium

Инженеры NVIDIA продолжают устранять ворох известных проблем:

  • мерцания в World of Warcraft: Shadowlands;
  • наблюдается низкий показатель FPS в Supreme Commander и Supreme Commander 2;
  • Wallpaper Engine аварийно завершает работу при запуске или выходе из спящего режима;
  • Batman: Arkham Knight вылетает, когда включены улучшенные эффекты дыма;
  • при запуске игр Steam VR наблюдаются запинки при работе на фоне любого инструмента мониторинга производительности ГП;
  • потребление энергии видеокартами Ampere и Turing увеличивается в режиме ожидания в системах, использующих некоторые мониторы G-Sync с высокой частотой обновления;
  • воспроизведение видео останавливается при прокрутке страницы YouTube вниз;
  • ноутбуки на базе Pascal с высокой частотой обновления дисплеев включают режим 60 Гц во время игры;
  • в приложениях Vulkan наблюдается падение производительности при использовании G-Sync и переключении из полноэкранного режима в оконный с использованием внутриигровых настроек.

Загрузить NVIDIA GeForce Game Ready 461.40 WHQL можно в версиях для ноутбуков и настольных ПК с 64-бит Windows 7 и Windows 10 с сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience. Драйвер поддерживает видеокарты семейства GeForce 600 и выше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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