NVIDIA выпустила новый трейлер шутера Atomic Heart, посвящённый возможностям GeForce RTX

Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз видели демонстрацию роSSийского приключенческого шутера Atomic Heart, однако ситуацию решила исправить NVIDIA. Компания представила свежий взгляд на игру в новом трейлере, который показал возможности видеокарт GeForce RTX.

С самого анонса Atomic Heart было известно, что игра будет поддерживать тогда ещё новую технологию трассировки лучей и DLSS от NVIDIA. Первые показы в значительной степени фокусировались на RTX-отражениях, но в новом трейлере акценты смещены: Mundfish начала уделять больше внимания освещению и теням с трассировкой лучей.

В трейлере с YouTube-канала NVIDIA GeForce присутствует нецензурная лексика, поэтому приводим неофициальную сокращённую версию:

Напомним, что действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной, где Советский Союз после Второй мировой войны пошёл по пути быстрого научно-технического прогресса. Игра расскажет о том, как роботы начали атаковать людей. Главный герой P-3 должен будет выяснить, что вызвало все эти события, и разобраться с тем, что (или кто) стоит за злодеяниями.

Atomic Heart заявлена для ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Даты выхода у игры пока нет. Ранее Mundfish заявила, что не хочет выпускать «полусырой» продукт.



