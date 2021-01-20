NVIDIA выпустила новый трейлер шутера Atomic Heart, посвящённый возможностям GeForce RTX

NVIDIA выпустила новый трейлер шутера Atomic Heart, посвящённый возможностям GeForce RTX

Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз видели демонстрацию роSSийского приключенческого шутера Atomic Heart, однако ситуацию решила исправить NVIDIA. Компания представила свежий взгляд на игру в новом трейлере, который показал возможности видеокарт GeForce RTX.

С самого анонса Atomic Heart было известно, что игра будет поддерживать тогда ещё новую технологию трассировки лучей и DLSS от NVIDIA. Первые показы в значительной степени фокусировались на RTX-отражениях, но в новом трейлере акценты смещены: Mundfish начала уделять больше внимания освещению и теням с трассировкой лучей.

В трейлере с YouTube-канала NVIDIA GeForce присутствует нецензурная лексика, поэтому приводим неофициальную сокращённую версию:

Напомним, что действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной, где Советский Союз после Второй мировой войны пошёл по пути быстрого научно-технического прогресса. Игра расскажет о том, как роботы начали атаковать людей. Главный герой P-3 должен будет выяснить, что вызвало все эти события, и разобраться с тем, что (или кто) стоит за злодеяниями.

NVIDIA выпустила новый трейлер шутера Atomic Heart, посвящённый возможностям GeForce RTX

Atomic Heart заявлена для ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Даты выхода у игры пока нет. Ранее Mundfish заявила, что не хочет выпускать «полусырой» продукт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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