Следующая игра от создателей The Banner Saga станет «стремительным экшеном»

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Dancrane212 обратил внимание, что в одной из вакансий на сайте Stoic (серия The Banner Saga) содержится информация о следующем проекте студии.

Напомним, аналогичным образом в начале 2020 года стало известно, что будущая разработка Stoic Studio базируется на Unreal Engine 4 и может содержать элементы MMO и игр-сервисов.

Теперь же в описании вакансии дизайнера сражений обнаружили упоминание «стремительного экшена», над которым в настоящее время трудится коллектив Stoic Studio.

«Устраивайте мозговые штурмы и занимайтесь хореографией оружия, приёмов, врагов и способностей для стремительного экшена», — значится в перечне обязанностей дизайнера сражений.

О чём именно будет следующая игра Stoic Studio, на данный момент неизвестно, но, судя по всему, речь идёт о никак не связанной с событиями трилогии The Banner Saga вселенной.

В приуроченном к 6-летию франшизы The Banner Saga интервью сооснователь Stoic Studio Алекс Томас (Alex Thomas) обмолвился, что грядущий проект предложит «новый мир с новыми историями».

Stoic была учреждена в начале 2012 года тремя выходцами из BioWare — упомянутым Томасом, Эрни Йоргенсеном (Arnie Jorgensen) и Джоном Уотсоном (John Watson). За время своего существования студия выпустила три части The Banner Saga.



