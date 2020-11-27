Глава Xbox похвалил контроллер PlayStation 5 и объяснил, почему геймпад Xbox Series почти не изменился

Глава Xbox похвалил контроллер PlayStation 5 и объяснил, почему геймпад Xbox Series почти не изменился

Контроллер DualSense является одним из самых интересных нововведений PlayStation 5. Геймпад понравился игрокам, журналистам и разработчикам, а теперь и глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) высказался об аксессуаре своего главного конкурента на рынке консолей.

В интервью The Verge Фил Спенсер рассказал, что аплодирует тому, что Sony сделала с DualShock. Прежде всего, потому что DualSense повлияет на индустрию. «Я думаю, что все мы в индустрии должны учиться друг у друга инновациям, которые мы все продвигаем, будь то распространение бизнес-модели, такой как Game Pass, или технология контроллера, или Wii в прошлом, которая очевидно оказала на нас влияние, когда мы сделали Kinect, а Sony сделала Move», — дополнил он.

Глава игрового подразделения Microsoft также рассказал, почему корпорация не попыталась внедрить какие-то инновации в свой контроллер для Xbox Series X и S. По словам Спенсера, геймпад Xbox стал своего рода стандартом (в том числе вне игровых сценариев). С его помощью даже управляют роботами и промышленными процессами. Это до сих пор удивляет Спенсера, и является основной причиной, почему Microsoft не сильно поменяла контроллер.

«Нам нужно подумать обо всех существующих вариантах использования. Мы не можем вывернуть контроллер наизнанку, потому что у многих есть ожидания того, как он должен работать. Мы должны внедрять инновации с учётом этого, и смотрим на то, что делают другие компании, чтобы извлечь из этого уроки и посмотреть, можно ли это применить к тому, что делаем мы», — ответил Спенсер.

Глава Xbox похвалил контроллер PlayStation 5 и объяснил, почему геймпад Xbox Series почти не изменился

Напомним, что Microsoft также выпускает продвинутый геймпад Xbox Elite, который обладает регулируемыми элементами управления и «лепестками» на задней стороне для более удобной игры. Скорее всего, в будущем, если корпорация и будет внедрять какие-то инновации, они появятся изначально именно в контроллере «элитной» серии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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